愛努人列原住民 日本通過草案

2019-02-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本政府十五日在內閣會議中，通過與主要居住在北海道的愛努（Ainu）人有關的新法律案，首度寫明該族為日本的「原住民族」，將送交國會於今年內完成立法。內閣官房長官菅義偉指稱，為維護愛努族的光榮及尊嚴，並傳承給下一代，藉由多元價值打造充滿活力、共生的日本社會，該「愛努新法」有其必要。

愛努人世居北海道等地，擁有獨特文化。距今約一五○年前日本明治維新後，大批日本人前往殖民「拓荒」，愛努人即長期遭受歧視與壓迫，十九世紀的日本政府更禁止其風俗及語言。面臨官方的強迫同化政策，大多數愛努人已與其傳統生活方式脫節，儘管歧視已逐漸淡化，但與其他日本人之間依舊存在經濟和教育水準的落差。

日本政府推動該法案主要在於國際社會愈來愈重視原住民權益，以及日本欲趁二○二○年東京夏季奧運等，達到吸引四千萬外國觀光客訪日目標，把愛努文化「品牌化」，做為可資運用的觀光資源。該法案正式名稱為「推動旨在實現愛努族人之榮耀被尊重的社會的措施對策相關法律案」，規定中央與地方政府實施愛努人相關政策的職責任務。重要的是，該法案條文載明禁止對愛努人有歧視及侵權等行為。

菅義偉表示，該法案包括振興愛努人其文化、地區、產業、觀光在內的總體政策，改善生活水準。據二○一七年針對北海道六十三個市町村的調查，至少還有一．二三萬愛努人。惟由於諸多愛努人已被同化，另有部分刻意隱藏其文化根源，故無法得知確切人數。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/