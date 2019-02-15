瑞典大使喬密會 桂民海女兒遭脅

2019-02-15

瑞典否認有授權會面

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港銅鑼灣書店股東、瑞典公民桂民海自被中國拘押後，迄今仍被軟禁在寧波老家。他在英國的女兒安吉拉（Angela Gui）十三日指控，瑞典駐中大使林戴安（Anna Lindstedt）曾引薦自稱「中方代表」的兩名商人與她見面，對方宣稱可安排她與父親會面，但威脅她不可對媒體發聲，以換取父親減刑；林戴安也在一旁幫腔，希望她配合以免瑞典遭中國懲罰，但是遭她拒絕。對此，瑞典駐中大使館十四日回應，林戴安已被召回瑞典，正接受內部調查。

安吉拉在部落格《Medium》寫道，林戴安於今年一月中旬與她通電話，要她於一月廿四日左右前往瑞典首都斯德哥爾摩，於一家飯店商討桂民海案的「新途徑」。中方人士願支付飛機及住宿費用。在兩天密會期間，林戴安也在現場，讓她以為這是瑞典外交部的安排。但她一週後打電話詢問瑞典外交部，才發現林戴安是在未經瑞典外交部授權下安排她與中方人士會面，「他們甚至不知道大使在國內」。

駐中大使被召回調查

她回憶說，自稱與中國共產黨有關係的兩名商人，對她提出含糊的保證，聲稱可助桂民海獲釋，可助她取得中國簽證及工作探父。對方在一月廿四日會面時提供紅酒，詢問許多奇怪問題，包括她的博士研究與個人生活，並且展示一張他們與中國駐瑞典大使桂從友的合照。

安吉拉提到，一月廿五日，對方稱桂民海仍會遭審判，可能會坐牢幾年，然後就獲釋，但這是有條件的，包括要安吉拉保持沉默、不要跟媒體接觸，否則她將永遠見不到父親。當時林戴安也在一旁勸誘說「中國可能會懲罰瑞典」盼她配合，並稱「無論做還是不做，都會有遺憾」，令她感到不可思議。

安吉拉在文章最後表示，即使父親可能獲釋，她都不會用封口換取簽證和隨口承諾，威脅、辱罵、賄賂都不會改變她的心意。

對此，瑞典外交部發言人強調，事發後才知悉這場會面；中國駐瑞典大使館則澄清，該部未在此會面扮演任何角色；中國外交部發言人華春瑩亦稱並不知情。

商人疑中國國安人員

一直為桂民海獲釋奔走的獨立中文筆會前會長貝嶺說，他懷疑所謂的「中方代表」其實是國安系統人馬，可能是希望在四面楚歌的國際環境中對桂民海案有進一步動作，但中共仍然有可能為了阻止綁架案真相大白，不放桂民海出國，而是繼續軟禁。

現年五十四歲的桂民海，據信因出版《習近平的情人》一書惹怒中國當局，二○一五年在泰國「被失蹤」。他被控於多年前酒駕撞死一名女大生，於一六年出現於央視影片「被認罪」，一七年刑滿獲釋後仍遭軟禁。

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