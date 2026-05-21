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    中國河南尉氏縣居民集體上吐下瀉 官方宣稱雨水污染水源

    2026/05/21 22:53 中央社
    中國河南開封市轄下的尉氏縣居民集體上吐下瀉，醫療院所夜間大排長龍，原因指向自來水遭污染。（擷取自X平台影片；本報合成）

    中國河南開封市轄下的尉氏縣居民集體上吐下瀉，醫療院所夜間大排長龍，原因指向自來水遭污染。（擷取自X平台影片；本報合成）

    中國河南省開封市轄下的尉氏縣，19日晚間起發生居民集體出現嘔吐、腹瀉等症狀，患者瞬間擠爆醫療院所排出長龍，原因指向自來水出問題。官方調查後宣稱，是雨水倒灌進入1口自來水水源井，造成突發性飲用水污染。

    X平台「李老師不是你老師」今天轉發影片與截圖指出，5月20日，河南尉氏縣多名市民反映，當地多所學校的學生出現上吐下瀉的症狀，不少大人也相繼出現類似症狀。尉氏縣其後停水，有市民懷疑，當地的自來水可能有問題。

    影片顯示，尉氏縣各大診所及醫院人滿為患，前來就診的患者排起長隊，醫護人員正加班進行檢查。有前來就醫的市民透露，檢查結果顯示「細菌超標」。

    受事件影響，當地掀起了「搶水潮」，不少市民紛紛前往超市排隊搶購瓶裝飲用水。

    據陸媒極目新聞報導，直到今天下午，尉氏縣人民醫院門診消化內科仍排出長龍。其中，9成以上患者因為腹瀉、嘔吐前來求診。患者中，有一半以上都是未成年學生，由父母陪同。

    一名學生稱，他嘔吐腹瀉，頭暈了好幾次，還有發燒的情況。20日沒吃兩口飯，不久之後全吐了，完全沒有食欲，精神也很差。

    據報導，該院採用吊點滴與開腹瀉藥處理。醫生否認了有毒物質的說法，表示這幾天經過治療，患者都已明顯好轉。

    報導提到，尉氏縣自來水被污染後，有地區停水超過24小時。當地各種類型的桶裝水，成為居民搶購對象。

    新華社今天報導，尉氏縣聯合調查組稱，5月19日晚，尉氏縣城區有居民出現嘔吐、腹瀉等異常狀況。經調查，原因是5月19日大雨過後，雨水倒灌進入1口自來水水源井，造成突發性飲用水污染，民眾飲用後出現不適。

    通報稱，截至當前，就醫居民沒有出現中重症病例，經治療後已陸續返家。經對全縣正在使用的水源井進行全面檢測，除有1口水源井水質受到污染外，其餘水源井水質均為合格。現已對受污染的水源井作封停處理，對蓄水池、供水管道進行排空、消殺等作業，並對新供自來水進行抽樣檢測。目前，城區已恢復供水。

    通報還稱，下一步，尉氏縣將深刻吸取教訓，全面加強自來水供應管理，全力保障居民飲水安全。同時，根據後續調查情況，依法依規對責任單位、責任人員進行追責問責。

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