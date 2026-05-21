飛到曼谷行李卻消失！英國女遊客以為闖大禍 原因曝光好尷尬

英國女子行李箱被泰國機場工作人員扣留24小時，原因曝光讓她不禁直呼「好尷尬」。（本報合成，擷取自TikTok）

一名英國女遊客日前在泰國機場經歷超尷尬插曲，行李竟因放有情趣用品被扣留長達24小時，還一度被機場人員懷疑攜帶違禁品。

綜合外媒報導，來自英國倫敦的24歲女子奧莉薇亞（Oliwia Krol）表示，本月6日在泰國旅行期間，從蘇美島搭機飛往曼谷素萬那普機場。不料抵達後，她卻遲遲等不到托運行李，還看到機場人員高舉寫有她名字的牌子尋人，讓她瞬間陷入恐慌。

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奧莉薇亞表示，機場人員告知，她的行李因偵測出可疑物品，因此未被裝上飛機。她原本以為只是打火機之類的小問題，但隨後才發現事情比想像中更加尷尬。她透露，自己被帶進機場辦公室時，腦中甚至浮現過去看海關節目的畫面，一度懷疑自己是不是不小心觸犯規定，「我當時非常慌張，完全不知道發生什麼事，還以為自己因為某些東西惹上大麻煩。」

之後，機場人員表示，需要取得她同意後，才能請蘇美島機場方面開箱檢查，並透露觸發警報的物品可能是打火機，「也可能是某種私密用品」。奧莉薇亞坦言，登機前其實曾短暫想過，那件物品是否應該換個方式收納，但沒想到真的因此出事。最後證實，引發警報的竟是她放在行李中的震動按摩棒。

在簽署相關文件後，機場人員才進一步檢查行李，而她的行李也因此被扣留24小時，直到收到電子郵件通知後，才重新回到機場領回。事後她苦笑表示，雖然當下相當尷尬，但現在回想其實有點好笑，「我的朋友後來都覺得這件事超爆笑，還一直拿來開玩笑。」她也透露，最後機場並未沒收該情趣用品，仍讓她順利帶走。

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