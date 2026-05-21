才剛宣布取消60天免簽！泰國入境費未上路先喊漲

泰國19日剛宣布取消60天免簽制度，現又宣布還未上路的「入境費」也要調漲。（法新社）

泰國19日才宣布取消先前針對包括台灣在內共93個國家實施的「60天觀光免簽證」措施。20日又宣布政府規劃已久、但迄今尚未實施的外國遊客「入境費」將再調漲，金額高於原訂的300泰銖（約台幣289元）。

《曼谷郵報》報導，泰國觀光部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）說，「入境費」主要用於旅遊意外保險基金上，其餘則用在觀光景點維護與改善基礎設施。但因應通膨及發現近年外國遊客積欠泰國醫院的未付醫藥費，每年金額高達25億泰銖（約新台幣24億元），成為龐大損失與財政負擔。因此，政府擬調漲原定提出的入境金額。

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泰國觀光部目前仍在敲定收費方式，避免影響外國遊客情緒。目前也已規劃兩種方案，一是透過機票附加收費，另一個則是透過泰國數位入境卡（TDAC）系統收費。但因為航空公司不能對旅客差別對待，因此政府仍須先向泰國公民收款，日後再申請退款。

但不論如何，入境費最終金額很大程度取決於私立醫院的意外保險與治療預估費用。

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