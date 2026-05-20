批中共是美國百年頭號威脅 美共和黨參議員：不應凍結對台軍事支持

美國總統川普（左）上週赴中與中國國家主席習近平會面，國際社會高度關注美中台與兩岸情勢發展。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）上週赴中與中國國家主席習近平會面，國際社會高度關注美中台與兩岸情勢發展，美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲在出席活動時指出，美國不應為了取悅中國政府而凍結對台軍事支持，並直言他當上參議員的第一天就曾說過，中共是美國在未來100年內面臨的頭號地緣政治威脅。

美國德州「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，在上週的川習會上川普雖讚揚中國國家主席習近平及美中關係，但參議員克魯茲（Ted Cruz）週日在德州賽普瑞斯（Cypress）替共和黨籍德州州檢察長候選人羅伊（Chip Roy）助選時指出「我從剛當選聯邦參議員的第一天起就說過，美國在未來100年內面臨的頭號地緣政治威脅，就是如何去對抗中國共產黨」。

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克魯茲稱讚川普是一位強而有力的三軍統帥，願意與任何人談判，但他不認為，美國應該為了討好中國政府而凍結對台軍事支持。他強調對台軍售不應該納入與中國談判的任何議題，並直言「我認為我們應該堅定地與台灣站在一起」、「惡霸和暴君不會尊重弱者」。

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