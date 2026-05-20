泰國勝獅啤酒豪門爆亂倫醜聞！ 富豪兄涉性侵弟弟遭拔職

泰國啤酒品牌「勝獅啤酒」（Singha Beer）家族爆出「兄弟性侵」亂倫醜聞。圖為「勝獅啤酒」標誌。（路透）

泰國啤酒品牌「勝獅啤酒」（Singha Beer）家族爆出「兄弟性侵」亂倫醜聞。泰國富豪之一19日將家族成員蘇尼特（Sunit Scott）自勝獅啤酒商業帝國中撤職；公司表示，此事源於他遭控性侵自己的弟弟，引發連日爭議。

綜合外媒報導，29歲環保運動人士席拉努・史考特（Siranudh Scott）是掌控勝獅啤酒的披隆帕迪（Bhirombhakdi）家族成員之一，父親是蘇格蘭人，母親是勝獅集團前董事長尚農（Chamnong Bhirombhakdi）的女兒。他本月在臉書發布情緒激動的影片，指控哥哥在他青少年時期多次性侵，時間長達12年。

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席拉努表示：「我家裡所有人都知道，因為他們聽過我錄下他坦承的錄音」，但沒有人採取行動。他並宣稱，不想再被稱為「勝獅繼承人」，「我不想待在一個不重視我、對我沒有同理心的家庭裡。我無法和這樣的人生活在一起。」

捲入性侵弟弟醜聞的蘇尼特已否認指控，但承認曾有男孩之間的激烈玩鬧行為。蘇尼特的妻子是泰國演員Mild Lapassalan，去年才剛結婚，16日已宣布與丈夫分居切割。

醜聞延燒多日後，勝獅集團母公司「汶洛德釀酒公司」（Boonrawd Brewery Company）19日發布聲明，席拉努的哥哥蘇尼特已被「解除」所有職務，公司正配合當局調查。該聲明由執行長布里特・披隆帕迪（Bhurit Bhirombhakdi）署名，他也是兩人的表兄。

根據《富比世》資料，披隆帕迪家族是泰國第15大富豪家族，估計資產達17.5億美元。除了「勝獅啤酒」外，集團業務還包括食品製造、飯店、能源及房地產。

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