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    首頁 > 國際

    活逾200年幾乎不罹癌 科學家找到鯨魚DNA修復關鍵

    2026/05/18 11:42 編譯陳成良／綜合報導
    北極露脊鯨是目前已知壽命最長的哺乳類動物之一，部分個體壽命可超過200年，且罹癌比例異常偏低。美國研究團隊近日在其體內發現與DNA修復有關的高濃度蛋白質。（路透）

    北極露脊鯨是目前已知壽命最長的哺乳類動物之一，部分個體壽命可超過200年，且罹癌比例異常偏低。美國研究團隊近日在其體內發現與DNA修復有關的高濃度蛋白質。（路透）

    有些北極鯨魚壽命可超過200年，卻幾乎不罹患癌症。美國研究團隊近日發現，牠們體內1種名為「CIRBP」的蛋白質含量異常高，可能與強大的DNA修復能力有關，讓細胞較不容易累積致癌損傷。

    根據《Earth.com》報導，這項研究由美國羅徹斯特大學（University of Rochester）研究團隊進行，並刊登於國際期刊《Nature》。研究對象為北極露脊鯨（bowhead whale），這種生活在北極海域的大型鯨魚，是目前已知壽命最長的哺乳類動物之一。

    研究人員指出，理論上，體型越大、壽命越長的動物，細胞累積基因錯誤的機會也越高，應更容易罹癌，但鯨魚與大象等大型動物卻未出現相對應的高癌症比例，這種現象被稱為「佩托悖論」（Peto’s paradox）。

    研究團隊原本推測，鯨魚細胞可能需要更多基因突變才會癌化，但實驗結果卻相反。研究共同作者、羅徹斯特大學生物學教授戈爾布諾娃（Vera Gorbunova）表示，北極露脊鯨細胞其實更不容易累積致癌損傷。

    進一步分析發現，鯨魚細胞中的CIRBP蛋白含量，比其他哺乳類高出約100倍。這種蛋白與DNA修復有關，特別是修補最危險的「DNA雙股斷裂」。

    研究人員：冷環境可能與蛋白活性有關

    研究團隊隨後將鯨魚的CIRBP蛋白導入人類細胞與果蠅細胞中，結果發現DNA修復能力提升；在果蠅實驗裡，壽命也出現延長。

    研究人員還發現，CIRBP與低溫環境有關。共同作者、羅徹斯特大學生物學教授塞盧阿諾夫（Andrei Seluanov）表示，只要溫度略微下降，細胞就可能增加CIRBP蛋白生成。

    由於北極露脊鯨長期生活在寒冷海域，體溫也低於人類，研究團隊認為，低溫環境可能是這類鯨魚維持高CIRBP活性的原因之一。

    不過，研究人員也強調，目前尚無證據顯示人類可透過冷水刺激或其他方式達到相同效果，相關機制仍需更多研究驗證。

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