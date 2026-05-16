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    首頁 > 國際

    華府和談未止戰火　以色列、真主黨相互攻擊局勢緊繃

    2026/05/16 04:12 中央社

    以色列與黎巴嫩特使在華府舉行第2天和平談判之際，以軍今天對黎巴嫩南部發動新一波空襲行動，稱打擊目標為激進組織真主黨（Hezbollah），真主黨則發射無人機隊回擊以軍軍營。

    以色列與伊朗支持的真主黨戰爭自4月17日以來雖然已達成停火，但衝突未曾停歇，雙方因軍事行動已造成數百人死亡，並相互指責違反協議。

    聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員瑞薩（Imran Riza）譴責持續攻擊帶來「不可接受」的傷亡，強調「外交努力現在提供了一個關鍵機會，希望終止暴力」。

    以色列軍方聲明指出，「以色列國防軍（IDF）已開始打擊黎巴嫩南部泰爾（Tyre）地區的真主黨基礎設施。」

    法新社記者報導，當地發生多起空襲，其中兩次發生在泰爾市附近。

    官方媒體指出，另一起攻擊目標為醫院附近、由當地非政府組織營運的中心。

    黎巴嫩衛生部表示，泰爾地區的空襲至少造成37人受傷，包括6名醫護人員、9名女性及4名兒童。

    以軍已向黎南5個城鎮和村莊發出撤離警告，之後又發布新的撤離令，涵蓋南部其他5個城鎮。

    真主黨今天表示，他們發射攻擊型無人機隊打擊以色列北部納哈瑞雅（Nahariya）附近的以軍軍營。（編譯：徐睿承）1150516

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