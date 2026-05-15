習近平就「台灣問題」對美叫板 美日學者：一大失敗

川普參觀神祕的中南花園，離去前向習近平致意。（法新社）

對於為期兩天的美中「川習會」，主流日媒今天的社論不約而同點出雙方領導人透過這次會談選擇「暫時維持穩定」。至於中方在會談中，對台灣問題表現出較於以往更為強硬的態度，美國專家認為這是「一大失敗」，這將觸怒美國保守派，引起反效果。日本學者則說，中國可能並沒有足夠強大的籌碼，能迫使川普在台灣問題上採取更進一步的行動。

「川習會」睽違近9年後，昨天於北京登場，受到全球矚目。日本包括《讀賣》、《產經》、《朝日》等主流日媒，今天均以社論定義和評論這次會談，不約而同認為，雙方領導人透過這次會談選擇「暫時維持穩定」。

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《產經》指出，川普鑑於其支持率低迷且秋季期中選舉將近，所以認為從習近平獲取實際利益更為明智。而習近平也未能找到扭轉中國經濟低迷局面的辦法，接連清洗共產黨和軍方官員顯示其權力基礎的不穩，與美國衝突升級對他而言無疑是不可取的。

日本綜合研究所研究員吳軍華在《時事通信》的訪談中指出，此次美中領袖會談最大的目的，在於「管理對立」。兩國雖然已處於完全競爭關係，但彼此都認為現在還不是正面對決的時機。也就是說，一邊競爭、一邊維持穩定關係。

神田外語大學教授興梠一郎也持相同看法，他說，習近平在與川普會談時，最重視的是穩定美中關係。在中國國內經濟低迷的情況下，習近平擔心與美國關係惡化。即使在伊朗局勢等問題上與美國立場不同，這次會談的重點仍在於「管理雙邊關係」。

不過，《讀賣》的社論也指出，雙方領導人各自懷抱著不同的目標，努力促進和解，但懸而未決的問題仍未解決，結構性衝突也未能化解。其中最典型的問題就是台灣。

習近平強調台灣問題「在中美關係中至關重要」。他還警告美國「如果處理不當，兩國將發生衝突，使整個中美關係陷入非常危險的境地」。《朝日》的社論指出，如果台灣成為美中交易的對象，將對東亞安全保障造成嚴重影響，也關係到美國外交的可信度。

《每日新聞》訪問前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder），韋德寧說，關於台灣問題，美中雙方立場和過去一樣並無變化，但中國外交部公布的發言語氣，比他原先預期得更加強硬。韋德寧並指出，在美國國內，以保守派為主的反彈正在擴大，他認為這對中國而言是「一大失敗」。

如果中國展現強硬態度，川普總統也不得不採取更強硬的回應。美國國內要求對台軍售的壓力，今後也將進一步升高。韋德寧還指出，中國提出了台灣問題，但川普似乎並未進行討論。這意味著美國的台灣政策沒有任何變化，對台灣而言是好消息。

興梠一郎向《時事通信》說，中國其實沒有能力介入美伊之間、促成停火談判。中國與伊朗的關係也沒有外界想像得那麼緊密。中國真正的心聲，大概是「拜託趕快結束」。而在台灣問題上，中國可能並沒有足夠強大的籌碼，能迫使川普採取更進一步的行動。他並指出，今後只要中國經濟沒有出現戲劇性改善，中國對美國恐怕仍將持續處於守勢。

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