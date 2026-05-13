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    改譯名當沒事？ 魯比歐被制裁卻訪中 毛寧結巴回答記者影片曝

    2026/05/13 18:59 即時新聞／綜合報導
    毛寧顯得神色慌亂，表示沒注意到這件事。（取自x）

    毛寧顯得神色慌亂，表示沒注意到這件事。（取自x）

    54歲美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）因過去大力批評中國人權，遭北京兩度制裁，結果他12日搭上川普總統專機將訪問中國。其實去年1月，中國就悄悄替他更改翻譯名稱，把原先的翻譯「盧比奧」改成「魯比奧」。有網友翻出過去中國外交部記者會影片，當時有媒體詢問此舉是否代表魯比歐已不再被制裁？而發言人毛寧顯得神色慌亂，先表示「我還沒注意到」，接著語塞、結巴一陣子後，才瞎扯「更重要的是英文名字」、「中方制裁針對的是損害中國正當權益的言行」。

    2025年1月22日中國外交部例行記者會上，《紐約時報》提問，中方是否更改了美國國務卿的中文翻譯？如果屬實，這變動是否意味他已不再被制裁？只見當時毛寧露出尷尬笑容表示：「我還沒注意到。」接著她結結巴巴、支支吾吾表示：「嗯......但是關於，我可以了解一下，嗯，但是我想更重要的是他的英文名字吧。」

    重新整理好思緒之後，她才又說：「關於制裁，我想說的是，我的同事昨天已經介紹了中方的立場，我可以告訴你的是，中方制裁針對的是損害中國正當權益的言行。」

    X上有網友挖出這段過去影片，不少網友諷刺：「改個譯名就能變臉，挺會玩的」、「中文博大精深」、「哈哈哈，懂了！以後我要是欠銀行錢，就把名字從『欠債鬼』改成『還錢哥』，是不是就能自動銷帳了？」；也有網友說：「其實大家都在看中共的笑話，明明氣他氣得要死，他當參議員時極度友台，積極推動強化台灣防衛能力及加速對台軍售。這也是中共要制裁他的理由......反正毛寧臉皮厚又不怕尷尬。」

    如今，中國宣布歡迎「『魯』比奧」造訪。今年3月，中國外交部發言人林劍證實，「中方制裁措施針對的是魯比奧（魯比歐）先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。法新社指出，這是中國找到了外交上的「變通」辦法。

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