中國男涉網路誹謗被捕 網起底曾參選日本市長、狂罵靖國神社

日本靜岡縣熱海市警方今（13）日表示，逮捕一名涉嫌在網路誹謗他人的33歲中國籍男子。（圖擷取自社群平台「X」）

日本靜岡縣熱海市警方今（13）日說，逮捕涉嫌在網路誹謗他人的33歲中國籍男子，受害者去年與對方發生車禍事故，遭發文造謠肇事逃逸與敲詐恐嚇，受害者不堪其擾。此外，日媒透露，中國男曾多次發表咒罵靖國神社等爭議言論，消息一出，迅速被不少熱海市民與日本網友起底黑歷史。

綜合日媒報導，根據熱海警察署說法，目前住在靜岡縣熱海市綠丘町、自稱公司高層的33歲中國男子，2025年8月因車輛財損事故，認識住在靜岡市駿河區的35歲男子。警方說，中國男子不僅在社群平台公開受害者的真實姓名，還發文聲稱對方涉及肇事逃逸及恐嚇，受害者發現相關貼文後，立即報警求助。

請繼續往下閱讀...

警方調查，確認中國男子確實有發布一篇涉嫌損害受害者名譽的貼文，雖然貼文已在今年2月刪除，警方還是依法將他逮捕調查。另據警方透露，這名中國男子在接受警方偵訊期間，矢口否認犯行。

報導指出，中國男子以在社群發布的爭議言論，他過去常發布咒罵「靖國神社應該倒閉」、「日本是精神病大國」（メンタル精神障害大国）等攻擊性極強言論，還曾砲轟旭日旗是「犯罪旗」，極度仇日的言行在社群被受各界關注。目前這名中國男子被捕消息，在日本社群掀起高度討論，從報導的隻言片語挖出嫌疑人本尊。

綜合日本網友推測，熱海市如今住著大量的中國移民，其中最有名的是名為「徐浩予」、1993年出生的中國男子，他在2015年移居日本熱海市，常透過社群平台X發表仇視日本、反天皇等極端言論，也確實發過寫「日本是精神病大國」的貼文。另外，徐浩予曾在去年7月試圖以「非歸化身分」競選熱海市長選舉，引發日本社會譁然，不過他最終臨時無預警退選，但仍預告今年可能會想辦發再次參選。

大批日本網友指出，被熱海市警方逮捕的中國人，極有可能是當地惡名昭彰的問題中國移民「徐浩予」。（圖擷取自社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法