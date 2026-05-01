打造「AI優先作戰部隊」 五角大廈機密系統部署輝達等7大公司技術

美國五角大廈標誌。（路透檔案照）

美國五角大廈1日表示，已與7家具領先地位的人工智慧（AI）公司達成協議，將這些公司的先進AI技術，部署戰爭部（國防部）機密網路，協助美軍在複雜作戰環境中，加速資訊整合和掌握戰場態勢，強化部隊戰場決策能力。

路透1日報導，五角大廈宣布的這7家公司，包括太空探索科技公司（SpaceX）、OpenAI、Google、輝達（NVIDIA）、Reflection、微軟和亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）。根據協議，這些公司的AI技術將整合進五角大廈「影響等級6和7」（Impact Levels 6、7）的網路環境，也就是可處理機密資訊的系統。

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五角大廈表示，此舉旨在「簡化數據整合、提高戰場情境理解以及增強作戰人員在複雜作戰環境中的決策能力」，這些協議「加速美軍朝AI優先戰鬥部隊」轉型，並強化美軍在所有戰事領域保持「決策優勢」。

美國戰爭部加速將商用AI技術導入軍事機密系統，使大型科技公司在國防安全領域扮演更吃重的角色。在此之前，另一家大型AI模型開發公司Anthropic，因對於軍方使用AI工具之安全規範爭議，遭戰爭部列入供應鏈風險，禁止五角大廈及承包商使用該公司技術。

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