黎智英獲《德國之聲》言論自由獎 表彰對香港民主運動貢獻

黎智英遭關押，財產還被港府聲請充公。（資料照）

遭重判入獄20年的香港民主派人士、媒體企業家黎智英榮獲德國公共廣播機構德國之聲（Deutsche Welle）頒發「言論自由獎」，以表彰他對香港民主運動的貢獻。

英國「衛報」報導，德國之聲第12屆言論自由獎將於6月23日，在波昂舉行的德國之聲全球媒體論壇（DW Global Media Forum）頒發，由於黎智英人在獄中，屆時將缺席領獎。

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德國之聲台長馬辛（Barbara Massing）讚揚現年78歲、已停刊的蘋果日報創辦人黎智英，「在個人面臨巨大風險的情況下，始終堅守新聞自由」。

馬辛指出：「透過蘋果日報，他為記者提供了自由採訪的平台，並為香港的民主運動發聲。他的堅持提醒我們，新聞自由絕非理所當然，而必須不斷捍衛。透過德國之聲言論自由獎，我們向他對民主價值不可或缺的奉獻致敬。」

黎智英擁有英國公民身分，入獄前是香港最知名且敢言的民主倡議者之一。他曾提供民主派政黨與政治人物資金支持，並參與了2019年至2020年的大規模民主抗爭。

香港當局2020年逮捕黎智英，指控他利用蘋果日報及其政治關係，遊說外國政府對中國和香港實施制裁。

今年2月，香港法院依「串謀勾結外國勢力」及「發布煽動刊物」等罪名，判處黎智英20年有期徒刑。

人權組織與英國政府抨擊此判決具有政治動機。人權觀察（Human Rights Watch）警告，考量到黎智英的年齡，這個刑期基本上與「死刑」無異。

德國之聲自2015年以來設立言論自由獎，關注世界各地新聞自由受限的現狀，並表彰記者和人權捍衛者的傑出貢獻。

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