4/30伊朗「波斯灣日」 國會議長發文這樣嗆美國

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Qalibaf）。（美聯檔案照）

4月30日是伊朗的「波斯灣日」，伊朗國會議長發文慶祝，說明這個節日的由來，他還說，今日的伊朗透過控制荷姆茲海峽，確保伊朗和鄰國享有免於美國侵門踏戶和干涉的珍貴未來。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Qalibaf）發文說，波斯灣日（Persian Gulf Day）是在紀念1662年，在遭占領115年後，將歐洲殖民者逐出波斯灣的這場勝利。

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而他更早之前也發文嗆美國說，3天過去了，沒有油井爆炸。我們可以延長到30天，並且直播油井的實況。

卡利巴夫寫道，「這就是美國政府從（財長）貝森特之流得到的垃圾建議，這些人還吹封鎖理論，把油價推高到120美元以上。下一個目標：140美元。問題不在於理論，而在於思考方式。」

در سال ۱۶۲۲ میلادی، پس از ۱۱۵ سال اشغال، استعمارگران اروپایی را از خلیج فارس بیرون انداختیم و روز خلیج فارس را به افتخار این پیروزی جشن می‌گیریم.

امروز نیز ایران با اعمال مدیریت بر تنگهٔ هرمز، خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده‌ای بدون حضور و دخالت آمریکا برخوردار خواهد کرد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf （@mb_ghalibaf） April 30, 2026

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