台灣亞洲第1！2026世界新聞自由調查 香港險被敘利亞超車......

RSF發布最新的各國新聞自由調查報告。（圖翻攝自RSF）

首次上稿 00:35

更新時間 05:50

無國界記者組織（RSF）週四（4/30）發布最新的各國新聞自由調查報告，台灣高居亞洲第一名！不過報告直指，當前全球新聞環境跌至新低點，令人不勝唏噓的是，曾經被譽為亞太地區「新聞自由燈塔」的香港，今年排名滑落至140名，差點被長年處在獨裁暴政下的敘利亞超車。至於中國則倒數第3名。

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自2002年起，RSF每年都會發布「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），至今已有25個年頭，頗具權威。本週四，RSF發布最新報告，並特別強調今年是「表現最差的一年」。

在該報告創立之初，全球約有20%的人口，生活在新聞自由環境評級「良好」的國家，但到了2026年，這個比例已暴跌至不到1%。而且今年是首次有超過半數（52.2%）的受評國家，被歸類為新聞自由「艱難」或「極其嚴重」的等級，2002年時，這一比例僅為13.7%。

台灣今年的排名為第28名，雖較去年（第24名）下滑，但在亞洲是第1名，東帝汶亞洲第2（世界排名30名）、南韓第3（世界排名第47名）、日本第4（世界排名第62名）。

另外值得一提的是，美國排名下滑至第64名（去年第57名），報告指稱美國現任總統川普時常公開攻擊媒體，加上對國際廣播事業（如美國之音VOA、自由亞洲電台RFA）的削減，嚴重損害了新聞環境。這份報告中，進步最多的是敘利亞，隨著2024年底阿薩德（Bashar al-Assad）獨裁政權垮台，敘利亞排名從去年的177名大幅躍升至141名。

至於中國，在180個受評國家中倒數第3，僅好過極度封閉的北韓（179名）和非洲厄利垂亞（180名）。而香港自2020年6月30日正式實施《港版國安法》後，新聞自由排名持續下滑，今年第140名，差點被僅花一年時間大幅改善國內新聞環境的敘利亞超車。遙想2002年，香港最高排名第18，當時被視為亞洲新聞自由的標竿，可如今卻慘跌到如此處境。

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