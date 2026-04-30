王毅與盧比歐通話 稱台灣是中美最大風險點

中華民國國旗。（法新社檔案照）

川習會預計5月中旬在北京登場，中國外交部長王毅今天與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話。據中國官媒報導，王毅表達雙方應籌備好重要高層互動議程，還宣稱「台灣問題」是中美關係的最大風險點。

央視新聞報導，王毅表示，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。在中國國家主席習近平與美國總統川普戰略引領下，「中美關係總體保持了穩定」。這符合兩國人民根本利益，也符合國際社會普遍期待。

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他說，雙方要維護好來之不易的穩定局面，「籌備好重要高層互動議程」，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

據報導，王毅強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力」。

報導稱，盧比歐表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。

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