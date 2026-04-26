7.7強震「人在吃高級燒肉配紅酒」？ 小泉進次郎回應《文春》爆料

日本防衛大臣小泉進次郎。（法新社資料照）

日本東北三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣東側海域）20日發生規模7.7強震，青森縣最高震度達5強，氣象廳一度對沿岸發布海嘯警報，多個政府機關也在第一時間高度警戒這場災害。八卦雜誌《週刊文春》事後爆料，防衛大臣小泉進次郎在事發當，跑去東京一間高級燒肉店飲酒作樂，這個「文春砲」一出，迅速引發各界議論。對此，小泉進次郎辦公室做出回應了。

根據《週刊文春》25日報導，日本東北海域在20日下午4點52分，發生規模7.7強震，甚至觸發海嘯警報，導致約有18萬人進行緊急避難。然而，作為自衛隊最高指揮官的防衛大臣，卻在地震發生約1小時秘密離開防衛省，並在當日晚間6點左右，前往東京都港區一家高級燒肉店，與多名政黨人士共進晚餐約2小時。

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《週刊文春》聲稱，這個情報來自「自民黨相關人士」，該名知情人士爆料，小泉進次郎等人被安排在包廂用餐，並享用鮑魚、菲力、烤牛排、帝王蟹等奢華套餐，期間還開了至少3瓶紅酒。《週刊文春》還附上多張據稱是當晚餐敘的現場照，並指出一行人用餐期間，餘震持續發生，青森與岩手沿岸亦傳出海嘯抵達消息。

與之相比，日本首相高市早苗在同一時間迅速返回官邸成立聯絡室，還連續召開2場記者會，呼籲沿海居民盡速撤離，展示初危機管控與應對措施能力。《週刊文春》指出，一名防衛省高官受訪透露，曾有人建議小泉進次郎取消這場聚餐，但卻被他拒絕，儘管他在第一時間有下達防災指示，但都是例行性的「標準程序」。

綜合日媒報導，小泉進次郎在7.7強震發生後隔（21）日，曾對外表示防衛省和自衛隊將繼續保持警惕，並採取一切必要的預防措施來應對可能發生的情況，如今被《週刊文春》爆料地震當天，仍照舊去高級燒肉店悠哉聚餐、甚至飲酒，消息在日本政壇與民間爆發輿論爭議，在野黨更痛批這是極度缺乏危機意識的表現。

對於各界議論與抨擊，小泉進次郎辦公室做出簡短回應，指出日本防衛省目前已建立相當完善的危機應對機制與管理體系，包括政務三役（指正、副大臣及政務官）在內均留在東京待命，能確保災害應對運作順暢。

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