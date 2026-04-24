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    破40度「酷暑日」頻頻出現 東京都鼓勵員工穿短褲上班

    2026/04/24 20:06 中央社
    日本飆高溫「酷暑日」不斷，東京都政府鼓勵員工改穿短褲上班，降低對冷氣的依賴。日本上班族示意圖。（情境照）

    日本飆高溫「酷暑日」不斷，東京都政府鼓勵員工改穿短褲上班，降低對冷氣的依賴。日本上班族示意圖。（情境照）

    隨著中東戰爭引發能源成本高漲疑慮，日本官員今天表示，東京都政府鼓勵員工改穿短褲上班，降低對冷氣的依賴。

    法新社報導，這項放寬服裝儀容規定的舉措，是「清涼商務」（Cool Biz）的升級版。日本「清涼商務」節能倡議由環境省於2005年發起，鼓勵員工在夏季捨棄西裝外套與領帶，當時甚至可見部分官員穿著沖繩風格的開襟襯衫上班。

    一位不願具名的東京都官員向法新社表示，中東戰爭引發的能源疑慮，是促使東京都當局決定提升節能層級、並於本月開始允許員工穿著短褲的「因素之一」。

    根據當地媒體本週稍早報導畫面，東京都廳舍內已經可以看到部分男性員工穿著短褲與T恤辦公。

    東京都知事小池百合子對此全力支持。20年前，正是小池在擔任環境大臣期間發起「清涼商務」運動。

    小池本月稍早向媒體表示，鑑於「電力供需前景嚴峻」，今年夏天「我們鼓勵以舒適為優先的『酷帥』打扮，包括 Polo衫、T恤及運動鞋，並可視工作性質穿著短褲」。

    小池還說，新版「清涼商務」倡議還包括擴大推動遠距辦公以及提早上班。

    根據日本氣象廳數據，日本去年經歷了自1898年有紀錄以來最炎熱的夏天。

    由於氣溫飆升至攝氏40度以上的情況越來越常見，氣象廳上週將這類極端高溫的日子命名為「酷暑日」。

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