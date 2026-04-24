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    首頁 > 國際

    懸賞3.14億！美國徵求親伊朗組織「薩義德烈士營」領袖情報

    2026/04/24 19:51 即時新聞／綜合報導
    美國國務院祭出1000萬美元徵求KSS的領導人薩拉吉的相關情報。（擷取自@RFJ_USA/X）

    美國國務院祭出1000萬美元徵求KSS的領導人薩拉吉的相關情報。（擷取自@RFJ_USA/X）

    美國國務院近日宣布祭出1000萬美元（約新台幣3.14億）懸賞金，徵求伊拉克武裝組織「薩義德烈士營」（KSS）的領導人薩拉吉（Hashim Finyan Rahim al-Saraji）的相關情報。

    美國國務院的計畫「正義賞金」（Rewards for Justice）24日在社群平台X發文指出，只要提供有助於掌握薩拉吉行蹤或有用情報，就有機會獲得1000萬美元獎金。他們也在聲明中指控，KSS過去涉及殺害伊拉克平民，並曾攻擊美國駐伊拉克外交機構，還多次對美軍位於伊拉克、敘利亞的基地及人員發動襲擊。

    根據《NDTV》報導，KSS是由伊拉克民兵組成的武裝團體，背後受到伊朗伊斯蘭革命衛隊支持，意識形態都與伊朗保持高度一致。反極端主義計畫網站指出，薩拉吉不只是武裝組織領袖，也和伊拉克什葉派政治聯盟「協調架構」有所關聯，過去還曾公開聲援葉門叛軍「青年運動」。

    美方認為，KSS長期聽命於伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下的「聖城旅」（QF），而聖城旅正是負責協調伊朗對其海外恐怖主義代理人支持的重要單位。薩拉吉與聖城旅高層關係密切，也讓外界認為，KSS在伊朗於伊拉克、敘利亞等地的軍事行動中，扮演相當關鍵的角色。

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