中國女大鬧亞航畫面瘋傳！「吃瓜正妹」燦笑爆紅還原經過

中國女子大鬧亞洲航空班機，吃瓜馬來西亞旅客露出燦笑爆紅。（本報合成，擷取自Threads）

一架亞洲航空22日從中國重慶飛往馬來西亞的飛機爆發糾紛，意外讓馬來西亞正妹艾薇（Ivy）爆紅。當時自稱「南航空姐」的中國女乘客在機艙內講電話，接著抱怨空服員不講中文而大鬧，甚至要求賠償，導致飛機被迫延後起飛。當時不少乘客都拿起手機錄影，這一段外流影片中，艾薇在旁「吃瓜看戲」時露出「燦爛笑容」被鏡頭捕捉，掀起網友朝聖，

據了解，該中國女乘客疑似因起飛前大聲講電話影響他人，被隔壁乘客與空服員制止，不料竟因空服員使用英語溝通崩潰，在機上瘋狂叫囂：「我是南方航空的空姐，國際航班連中文都不會講，還飛什麼？」即便找來會講中文的組員，她仍持續索求賠償與道歉，導致飛機被迫停在跑道中央。

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航警接獲通報上機處理，該女子竟反過來要求索賠，不僅拒絕下飛機，還對著機上乘客叫囂「不准拍」。鬧了許久，航空警察終於順利把女子趕下飛機。這場「傳說中的小粉紅發瘋秀」讓滿機的馬來西亞乘客感到新奇，吃瓜的同時不忘拿起手機錄影。

其中一名女乘客「艾薇」因為在影片中露出極其燦爛且嘲諷的笑容，加上她在重慶旅遊的貼文意外被演算法推播，引來無數網友朝聖：「吃瓜吃到本人帳號了，太好笑！」她隨後發文承認自己就是那位笑容燦爛的當事人，並還原更多離譜細節。

她指出，大媽從登機時就要求飛機等候未到齊的3名友人，並質疑航空公司刻意扣留他們，面對隔壁乘客勸阻，她更無理嗆聲：「飛機現在起飛了嗎？你不能阻止我講電話！」並與對方爆發激烈口角，隨即引來空少介入處理。

艾薇解釋，由於該名空少不會說中文，只好用英文與其溝通，沒想到該名女子不僅抱怨國際航班的空服員不會說中文，還拒絕與會講中文的空服員溝通。該名女子甚至要求其他乘客提供影像幫他作證，但因為她態度惡劣、一開始還要求刪除影像，全機乘客「集體冷眼」拒絕提供。

有趣的是，當警察要求大家不准上傳影片時，大馬乘客還調皮回嘴：「沒拍照，錄影而已。」艾薇直言，這名女子耽誤到大家的行程，所以她決定在警察開口前就搶先將真相影片PO上網，讓大家看看這位「傳說中的小粉紅」如何讓全機看笑話。

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