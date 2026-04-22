不爽空服員沒講中文！小粉紅發瘋喊「我是中國人」 下場超療癒！

中國又有大媽在飛機上大鬧。（圖翻攝自Threads）

又有中國小粉紅在飛機上鬧事！今天（22日）一架從中國飛往馬來西亞的飛機上，一名大媽因為空服員不講中文生氣開罵，最後鬧到被趕下飛機。

今天在IG、臉書、Threads等平台瘋傳一段中國大媽在機上胡鬧的影片，據悉今日從重慶飛往吉隆坡的亞航班機上，大媽疑似上機後還講電話，而且音量頗大，空服員便過去提醒她，沒想到因為空服員只講英文讓她爆氣，開始撒野胡鬧。

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之後有另一名空服員過來安撫大媽情緒，大媽自稱也是在航空公司上班的人，她不爽作為國際航班的空服人員，連中文都不會講，而且她是中國人，對方卻一直跟她講英文，「這樣還做什麼服務行業？我哪裡錯了？」

接著大媽又提到有另外一名乘客在她打電話時拿手機拍她，「我吵到誰了？他憑什麼拍我？你們是不是應該過來處理這個問題……我跟他溝通，他一直跟我飆英文！他為什麼跟我飆英文，國際航班的人，連最基本的中文都不會講！我哪裡做錯了？我唯一的訴求就是要求他把視頻刪了，給我道歉！我影響什麼飛機起飛了？」

鬧事大媽自稱「南方航空空姐」

隨後數名航空警察獲報上機處理，意識到自己可能要被趕走的大媽又開始發作，叫囂「我下機的錢誰賠給我？我耽誤的行程誰賠給我？我請問你！你今天在飛機上處理不明白，都別飛了！我是中國人！你作為一個機務人員，講中文都講不明白，你還是國際航班的航空人員，我是南方航空的空姐，我告訴你，做服務人員的基礎是什麼？是服務，你連中文都不會，還飛什麼啊？」

鬧了許久，航空警察終於順利將該名大媽趕下機。讓網友們噴笑的是，該航班上大多是馬來西亞人，看到「傳說中的小粉紅」似乎也感到新奇，紛紛拿起手機拍攝錄影，看著大媽發瘋失控不時發出嘲諷聲和笑聲，當中國的航警要求不要拍攝時，大馬乘客還笑稱「沒有拍照，錄影而已」。

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