美媒：被美扣押伊朗貨輪屬國營船隊 是進出中國常客

美軍伯克級神盾驅逐艦斯「史普魯恩斯號」（USS Spruance）於北阿拉伯海攔截伊朗籍貨輪「圖斯卡號（Touska）」。（路透）

華爾街日報今天報導，被美軍扣押的伊朗籍貨櫃輪圖斯卡（Touska）號，是伊朗國營航運公司的子公司旗下船隻，且頻繁往返於中國與伊朗間，今年3月就曾2度駛往中國廣東珠海港。而同一家子公司的另2艘貨櫃輪，2025年更曾從中國運送1000噸用於伊朗中程飛彈推進劑的原料。

報導提到，根據歐盟的船舶資訊平台Equasis顯示，圖斯卡號隸屬於國營的「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」（IRISL）子公司Rahbaran Omid Darya。而據美國專業單位研究，它是一艘頻繁往返中國與伊朗間的貨櫃輪，今年3月就曾2度駛往珠海港，並在3月底駛離返回伊朗，4月19日在阿曼灣因逃避美軍攔截而遭扣押。

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總部位在美國的政策組織「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）高級顧問、退役美國海軍軍官布朗（Charlie Brown）直指，圖斯卡號試圖突破封鎖，代表它運載著「對伊朗有價值的東西，因此肯定是值得冒險的」。

「聯合反對核子伊朗」3月間即指出，圖斯卡號是幾艘在美伊戰爭期間仍在營運的伊朗貨櫃輪之一，且運輸各種貨物。而它們又隸屬於一支規模更大的船隊，船隊裡還包括向中國運送伊朗石油的油輪。整個船隊都在設法規避美國和歐盟的制裁，在伊朗與他國間開展貿易。

布朗表示，自2月底美伊戰爭爆發以來，曾駛往中國珠海港的伊朗船隻除圖斯卡號以外，還有多達9艘被記錄在案。而在3月間，就有2艘與IRISL有關的貨輪從珠海港返回伊朗，當時就曾引發外界猜測，這2艘貨輪可能載有中國向伊朗供應的飛彈燃料及相關零件。

根據報導，圖斯卡號所屬的伊朗Rahbaran Omid Darya公司，2025年間就利用旗下另2艘貨櫃輪，從中國運送了1000噸用於伊朗中程飛彈固體推進劑的原料。而其國營母公司IRISL更是遭美國制裁的公司，理由是運輸可供軍事用途的物資。

報導說，目前美國尚未透露，美軍是否在這艘965英尺（294公尺）長的貨櫃輪上發現了什麼物品，也不清楚這艘貨櫃輪為何要試圖突破封鎖。

中國外交部發言人郭嘉昆今天針對外媒詢問此事時說，荷莫茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。但面對媒體同時詢問圖斯卡號裝載什麼貨物，郭嘉昆沒有作答。

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