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    首頁 > 國際

    川普：伊朗註冊貨輪試圖突破封鎖遭美軍擊中並強行扣押

    2026/04/20 04:30 中央社

    美國總統川普表示，一艘伊朗註冊貨輪今天在荷莫茲海峽附近不服從美方停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭到海軍艦艇擊穿其機艙後予以當場截停，美軍並且將其強行扣押。

    美聯社報導，川普在社群媒體貼文中指出，美國海軍一艘導引飛彈驅逐艦在阿曼灣（Gulf of Oman）警告該艘貨輪停船，對方未予理會。

    川普寫道：「我們海軍把機艙打出一個洞，讓他們當場停航。」

    他表示，美國陸戰隊已經接管名為TOUSKA的該艘貨輪，正在「查看船上載有什麼物品」。

    在當前脆弱停火協議即將到期，美國準備與伊朗展開新一輪面對面會談之際，這起扣船事件使得美伊針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通問題來來回回的交鋒為之升級。

    停火協議將於22日到期屆滿。川普稍早表示，美方談判代表明天將前往巴基斯坦與伊朗展開新一輪協商。

    不過數小時後，伊朗仍沒有證實將會參與會談。其首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）昨晚在國營電視台播出的訪談中坦承雙方分歧仍大，並且強調「外交上不會有所退讓」。（編譯：何宏儒）1150420

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