打臉川普 黎巴嫩總統拒與以色列總理通話

美國總統川普昨日發文聲稱，黎巴嫩總統奧恩（見圖）今日將與以色列總理納坦雅胡對話。不過黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun ）今日卻向美方表示，除非以色列同意停火，否則此時與以色列總理納坦雅胡對話不合時宜。（法新社資料照）

美國總統川普昨（15）日發文說，黎巴嫩與以色列兩國領導人16日將睽違34年重新對話，雙方局勢有望緩和。不過黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun ）今日卻向美方表示，除非以色列同意停火，否則此時與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對話不合時宜。

《美聯社》報導，黎巴嫩2名官員指出，奧恩向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）解釋，由於以色列持續對黎巴嫩發動空襲，使得黎巴嫩遭受破壞，再加上雙方尚未達成協議，因此當前並不適合與以色列總理納坦雅胡進行對話，而華府「理解黎巴嫩的立場」。

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黎巴嫩總統府隨後發表聲明稱，川普致電給奧恩，而奧恩在通話中也向川普推動停火的努力表達謝意。

聲明還指出，川普強調「他承諾盡快滿足黎巴嫩提出的停火要求」。

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