美國維州前副州長槍殺牙醫妻後自戕 兩青少年子女報警

2021年5月6日，美國維吉尼亞州副州長費爾法克斯在民主黨維州州長黨內初選辯論會上發言。（美聯社檔案照）

警方表示，曾在副州長任內被控性侵而聲名狼藉的美國維吉尼亞州前副州長費爾法克斯（Justin Fairfax），在家中開槍殺害妻子瑟琳娜（Cerina Fairfax）後自殺身亡。

維州費爾法克斯郡警察局長（Fairfax County Police Chief）戴維斯（ Kevin Davis）表示，槍案發生時，費爾法克斯的2個正值青少年的孩子人在家中，並打電話報警；警方在剛過午夜的16日凌晨趕抵位於維州安南代爾（Annandale）的案發民宅，發現1男1女2具屍體，據信2起槍擊案用的是同1把槍。

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戴維斯說，這起槍案源自持續不斷、與看似複雜混亂的離婚有關的家庭糾紛；前副州長費爾法克斯日前收到相關文件，文件上載明他下次出庭離婚訴訟的時間。由於案發現場因費氏夫妻要打離婚官司而裝設有大量監視攝影鏡頭，戴維斯說，調查人員已檢視監視器內容以釐清真相。

民主黨籍的費爾法克斯從2018年到2022年擔任維州副州長，其上司、時任維州州長諾森（Ralph Northam）在任內被踢爆陳年種族歧視醜聞並遭到逼退；費爾法克斯原本可望在諾森請辭後接任州長，豈料他稍後竟被爆陳年性醜聞，遭2名女性指控有不當性行為。

2021年，費爾法克斯曾投身黨內初選爭取代表民主黨角逐維州州長，但並未成功。根據戴維斯說法，費爾法克斯卸任副州長後重操舊業擔任律師，遭其槍殺的妻子瑟琳娜則是牙醫。

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警方16日在槍殺妻子後自殺的美國維吉尼亞州前州長費爾法克斯的自宅外拉起封鎖線。（美聯社）

警方與鑑識人員16日從美國維吉尼亞州前州長費爾法克斯的自宅移走遺體。（美聯社）

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