熊本地震10週年 木原稔視察熊本城重建 誓言實現「防災立國」

日本內閣官房長官木原稔強調，「將汲取過去的經驗與教訓，竭盡全力實現『防災立國』的目標」；圖為修復中的熊本城。（法新社資料照）

今（16日）為熊本地震10周年，日本內閣官房長官木原稔出席熊本地震首次聯合追悼儀式，並視察受災的熊本城等地。木原稔強調，「將汲取過去的經驗與教訓，竭盡全力實現『防災立國』的目標」。

《FNN》報導，2016年4月16日，是熊本地區繼4月14日後，第2次觀測到震度7地震的日子，出身熊本的木原稔，先前往熊本市參加追悼儀式，隨後視察了仍在進行修復工程的熊本城，以及熊本縣廳的防災中心等設施。

請繼續往下閱讀...

視察結束後，木原稔接受媒體採訪表示，「在地震造成慘重損失的嚴峻情況下，透過地方政府的艱辛努力、相關機構的傾力協助，以及全國各地的溫暖支持，我親眼確認了復原重建工作正穩步且迅速地推進」。

針對熊本城，木原稔指出，「雖然完全修復的目標定在2052年度，但與此同時，石牆和瞭望塔的修復工作已經取得了進展的修復狀況已對外開放呈現。」同時呼籲，「希望民眾能將此視為只有在修復期間才能看到的景象」。

此外，提及地震相關死亡人數超過200人時，木原稔說，「這是非常令人痛心的事。」隨後補充道，「基於過去的教訓，我們已努力改善疏散中心的生活條件，並加強醫療保健和福利支持，以保護那些劫後餘生的災民」。

隨後木原稔強調，「將充分利用包括熊本地震在內、從歷次災害中獲得的寶貴經驗與教訓，竭力實現以人命及人權為最優先的『防災立國』」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法