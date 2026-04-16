北約盟國大使罕見集體訪日 深化與日本安全合作

北約約30盟國大使組團訪日，與日本外相茂木敏充（前排右2）會面。（路透）

北大西洋公約組織（NATO）約30個加盟國大使組團訪日，今天與日本前首相岸田文雄與外相茂木敏充會面。日本與北約近年關係升溫，但如此大規模的集體訪問極為罕見，日媒報導，此行被認為是在中國持續強化軍事力量的背景下，意在推動北約與日本之間安全合作，尤其將摸索防衛產業領域的合作。

北約共有32個加盟國，此行除了匈牙利大使因議會選舉沒有參加之外，幾乎是全員到齊，在到訪日本之前，訪團已先訪問南韓。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，北約大使團今天拜會前首相岸田文雄與外相茂木敏充，也預定拜會防衛相小泉進次郎。岸田在2022年6月首次以日本首相身分出席北約峰會，當時正處於俄羅斯入侵烏克蘭的初期，岸田以「今天的烏克蘭，可能就是明天的東亞」，將歐洲戰火與亞洲安全保障直接連結，日本與北約的關係也迅速增溫。

隔年7月，日本和北約簽署「日．北約國別適合夥伴關係計畫」（ITPP），明文化在網路防衛、太空安全、反假訊息等16個領域的合作。去年1月日本正式在北約總部設立常駐大使級政府代表處。

北約大使團今天與茂木的會面中，茂木也強調，日本與歐洲的安全保障是不可分割，他也希望北約各國加深對日本及印太安全環境的理解。

大使團這次訪日也具有直接確認印太地區安全保障環境的任務，包括台灣海峽、南海，以及北韓核與飛彈問題。日本放送協會（NHK）報導指出，此次大使團訪問，被認為是在中國持續強化軍事力量的背景下，意在推動北約與日本安全合作的深化。另一方面，北約對於日本以日美同盟為主軸安全保障政策抱持關注，在美國總統川普多次對北約表達不滿的情況下，這次訪日也被認為有探查日本如何應對川普政權的目的。

大使團在與岸田會談時，也就荷姆茲海峽持續的封鎖狀態，詢問日本可能採取的具體應對措施。日本富士新聞網報導，雖未公開詳細對話內容，但例如關於停戰後是否派遣自衛隊，日本政府方面一再回應「目前尚未有任何決定」。但另一方面，對於以掃雷為目的的自衛隊派遣，執政黨內也出現不排除其可能性的聲音。

另一項任務就是具體推動防衛產業合作。去年石破茂首相與北約秘書長呂特的共同聲明中，已明記「加速防衛裝備與產業合作」。大使團17日將視察日本的軍民兩用技術與新創企業實力，摸索未來在防衛產業領域合作的可能性。日本將鬆綁防衛裝備品出口限制，具有殺傷力的「武器」，例如飛彈與護衛艦，實質邁向全面解禁，日本與北約的防衛產業合作具有極大的空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法