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    首頁 > 國際

    首度直接談判！美國與哈瑪斯「這1點」仍嚴重分歧

    2026/04/16 19:32 即時新聞／綜合報導
    據巴勒斯坦衛生部統計，自停火生效以來，以色列的零星空襲，仍造成加薩地區超過765人死亡。（法新社）

    據巴勒斯坦衛生部統計，自停火生效以來，以色列的零星空襲，仍造成加薩地區超過765人死亡。（法新社）

    據兩名哈瑪斯（Hamas）消息人士透露，美國政府與哈瑪斯代表於週二晚間在埃及開羅，舉行自加薩停火後的首度直接談判，但雙方在「解除武裝」與「撤軍優先順序」等核心問題上，仍存在嚴重分歧，談判進程依然充滿變數。

    《CNN》報導，此次美方代表團由資深顧問里格斯通（Aryeh Lightstone）與和平理事會代表穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）領軍。哈瑪斯談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）在會中強力要求，以色列必須先履行停火協議第一階段承諾，包括徹底停止空襲並擴大人道救援，方能討論後續細節。

    然而，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前與美方會晤時重申，以方履行承諾的前提，是哈瑪斯必須承諾「完全解除武裝」。

    目前雙方的爭議點在於，哈瑪斯認為美方提出的方案「極度不平衡」。哈瑪斯高層指出，該提案將所有重點縮減為單一條款，即要求哈瑪斯先行「去武裝化」，卻將以色列撤軍與巴勒斯坦人的政治權利等義務延後或邊緣化。此外，哈瑪斯更控訴和平理事會代表姆拉登諾夫在會中威脅稱，「若不接受去武裝化，以色列將重啟戰爭。」

    儘管去年10月達成的停火協議，結束了長達兩年的加薩戰爭，但加薩地區的未來仍充滿不確定性。據巴勒斯坦衛生部統計，自停火生效以來，以色列的零星空襲，仍造成加薩地區超過765人死亡。 

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