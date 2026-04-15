美36歲男子性侵6兒童 法官重判438年不得假釋：讓他關到死為止

美國田納西州發生一起駭人聽聞的兒童性侵案，36歲男子鮑爾因在長達13年間連續虐待、性侵多名幼童，週二遭當地法院重判438年有期徒刑且不得假釋，此判決創下當地最長刑期紀錄。（示意圖）

美國田納西州發生一起駭人聽聞的兒童性侵案，36歲男子鮑爾（Matthew Cody Ball）因在長達13年間連續虐待、性侵多名幼童，週二遭當地法院重判438年有期徒刑且不得假釋，此判決創下當地最長刑期紀錄。

據《紐約郵報》報導，居住在田納西州薩姆納郡（Sumner County）的鮑爾，今年3月被陪審團裁定犯下連續性侵害兒童、9項強姦兒童罪及多項性犯罪。受害者共計6人，其中年紀最小的受害者遭侵害時年僅4歲。檢方指出，鮑爾的罪行最早可追溯至2011年，犯罪足跡橫跨田納西州與德州。

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這起案件之所以曝光，是因為2024年一名10歲女童向外界披露遭鮑爾不當肢體碰觸。根據調查，受害者在訪談中詳盡揭露了長達6年的受虐過程，隨後又有5名受害者陸續站出來指控其獸行。

地方檢察官迪恩（Thomas Dean）表示，根據案發當時的法規，鮑爾無法被判處無期徒刑或死刑，但438年的刑期已是法律許可範圍內的極限。

檢察官強調，這項判決是薩姆納郡史上針對兒童性虐待案件所開出的最重刑罰，「這名性侵犯將在鐵窗內度過近半個世紀的餘生，為其惡行付出代價。」

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