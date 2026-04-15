民調顯示對中好感回升 但7成美國民眾仍對中國抱持疑慮

中國國家主席習近平（右）今在北京接見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫。（歐新社）

根據皮優研究中心14日公布的最新調查，美國民眾對中國的整體觀感雖已連續第三年回升，但多項關鍵指標顯示，兩國之間的深層不信任依然強烈。調查指出，目前僅有27%的美國人對中國持正面看法，儘管較2023年歷史低點14%近乎翻倍，但仍遠低於負面評價的71%。換言之，多數美國民眾對中國仍抱持懷疑甚至敵意，顯示民意基礎並未出現根本性轉變。

值得注意的是，將中國視為「敵人」的比例雖從2024年的42%下降至28%，但這並未轉化為真正的關係緩和。相反地，多數美國人轉而將中國視為「競爭者」，凸顯雙邊關係正從對抗性敵意，轉向長期、制度性的戰略競逐。至於視中國為「夥伴」的比例仍僅約一成，幾乎沒有實質突破空間。

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民調同時揭示，美國內部對中國的認知分歧日益明顯。民主黨支持者對中國的好感度為34%，明顯高於共和黨的18%；而將中國視為敵人的比例，共和黨高達44%，遠超民主黨的14%。

在領袖層面，美國民眾對中國國家主席習近平的信任度雖較2023年有所回升，但仍僅17%，顯示其國際形象在美國社會仍然疲弱。另一方面，對川普總統處理對中關係的信心亦呈下滑趨勢，高達60%的受訪者表示缺乏信任。這種雙方領袖同時面臨信任不足的局面，反映出美中之間缺乏穩固的政治互信基礎，限制了外交關係實質改善的可能性。

儘管川普預計於5月訪問中國，並試圖延續去年11月貿易休戰後的緩和氛圍，但從民調結果來看，這類短期外交動作對整體民意影響有限。

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