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    首頁 > 國際

    鄭麗文反感日本殖民卻熱愛京都 日媒這樣解讀

    2026/04/10 22:59 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文與習近平會面。（美聯社）

    鄭麗文與習近平會面。（美聯社）

    中國國民黨主席鄭麗文訪問中國，到中山陵謁陵時細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭，還說兩岸被日本帝國主義大刀砍劈，傷口至今無法癒合。不過，她曾多次到日本旅遊，受訪時還「特別喜愛京都」。兩相落差引起日本媒體關注。

    現年56歲的鄭麗文曾是民進黨員，但在去年10月的國民黨主席選舉中，以黑馬之姿勝選。鄭麗文以積極批判執政黨民主進步黨獲得支持，以大幅差距擊敗被視為最有力候選人的前台北市長郝龍斌。

    產經新聞》報導，鄭麗文當時即展現出傾向重啟與中國對話的立場，強調「要讓所有台灣人都能懷抱自豪與自信地說出『我是中國人』」，凸顯其對中國的認同。

    國民黨內，也有聲音憂心她與被視為2028年總統大選熱門人選、重視對美關係的台中市長盧秀燕之間存在分歧。據台灣媒體在3月進行的民調顯示，鄭麗文的不支持率為54.5％，支持率僅23.9％，顯示其積極的對中和解路線未獲主流民意支持。此次訪中，也被認為帶有試圖鞏固黨內向心力的意思。

    鄭麗文對日本統治台灣時期，抱持較為批判的歷史觀，曾主張「台灣人在當時處於充滿苦難的處境」。不過，她也多次以私人身分到日本旅遊，在接受媒體訪問時還說，「特別喜愛京都」。

    鄭麗文就讀台灣大學期間，曾參與1990年要求民主化的「野百合學運」，後來加入民主進步黨，但後來又退黨，這樣的經歷在國民黨政治人物中相對少見。

    鄭麗文的父親來自中國，母親則為台灣人，自認「既是外省人第二代，也是出生於台灣的台灣人」。

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