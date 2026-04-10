會與金正恩見面？中國外長王毅訪北韓祭拜陣亡共軍墓

中國外長王毅與北韓外長崔善姬會談。（路透）

新華社報導，正在北韓訪問的中國外長王毅，今天前往平壤郊外祭拜韓戰陣亡共軍的墓園。對於外界關切王毅是否將會見北韓領導人金正恩，中國外交部發言人毛寧今天說，若有進一步消息，中方會及時發布。

王毅上次訪問北韓是在2019年9月，距今已逾6年。他9日抵達平壤，展開為期2天的訪問，並在當天會見北韓外長崔善姬，兩人舉行會談並共進晚宴。

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北韓官媒中央通信社今天報導，王毅和崔英姬9日在會談中一致認為，儘管全球環境動盪，北韓與中國進一步發展關係是「兩國政府堅定不移的立場」。

中國官媒新華社報導，王毅向崔善姬說，中國願與北韓加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固兩國關係向好發展態勢。並共同加強高層交往，密切各層級各領域對話與務實合作，深化人文交流。

新華社並報導，王毅今天前往位在平壤東部的江東郡，祭掃「中國人民志願軍烈士陵園」，當地葬有1383名在韓戰中陣亡的共軍官兵遺體。他並感謝北韓方面為保護修繕當地陣亡共軍「紀念設施」所作的努力。

有分析認為，王毅這次訪問北韓，象徵中國正試圖恢復對北韓的影響力。而且，中方選擇在5月舉行「川習會」前派王毅訪問北韓，也有穩住平壤當局的用意。

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