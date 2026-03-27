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    首頁 > 國際

    美軍基地遭放炸彈　嫌犯潛逃中國同夥在美遭逮

    2026/03/27 04:00 中央社

    美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）今天表示，一名涉嫌在佛羅里達州一座美軍中央司令部所在軍事基地放置土製炸彈的男子，已逃往中國。

    法新社報導，根據今天解封的起訴書，阿倫．鄭（Alen Zheng）遭控於本月稍早，在位於佛羅里達州坦帕（Tampa）的麥克迪空軍基地（MacDill Air Force Base）遊客中心放置土製炸彈。

    麥克迪空軍基地是美軍中央司令部（CENTCOM）總部所在地，負責美軍在中東的軍事行動，以及對伊朗戰爭的指揮。該基地同時也是美國特種作戰司令部（US Special Operations Command）的總部所在地。

    在發現一個可疑包裹後，該基地遊客中心曾於3月16日短暫關閉。

    巴特爾在社群平台X發文表示，阿倫．鄭的姊妹安瑪麗．鄭（Ann Mary Zheng）同樣遭到起訴，目前已被拘押。

    她被控犯下篡改證據及協助她的兄弟逃避逮捕等罪名。

    阿倫．鄭被控企圖破壞政府財產、非法製造破壞性裝置及持有破壞性裝置。

    巴特爾表示，阿倫．鄭「目前身處中國」。（編譯：陳昱婷）1150327

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