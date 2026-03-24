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    伊朗戰爭讓這型防空飛彈紅了 南韓：中東國家排隊要買

    2026/03/24 21:42 編譯管淑平／綜合報導
    南韓2022年國防工業展展示天弓防空飛彈。（彭博檔案照）

    南韓2022年國防工業展展示天弓防空飛彈。（彭博檔案照）

    伊朗戰爭使中東國家亟欲強化防空體系，而南韓國產「天弓二型」（Cheongung-II，M-SAM）因價格較美國「愛國者」（Patriot）飛彈低，正受到中東國家注意，為南韓擴大武器出口市場打開新契機。

    《彭博》24日報導，天弓系統由韓華航太（Hanwha Aerospace）和LIG Nex1共同開發，其主要賣點就是性能表現接近單價400萬美元的「愛國者三型」（PAC-3）飛彈，但是價格只要愛國者的大約四分之一。南韓財政部長具潤哲向彭博新聞表示，「中東國家現在正排隊要採購南韓飛彈」，他說，該系統攔截成功率超過90%，這種攔截精準度，正是吸引中東採購的關鍵。

    天弓防空飛彈設計攔截高度約15到20公里的來襲物，根據媒體報導，目前中東地區使用的其他防空系統，包括「愛國者」和「終端高空防禦系統」（THAAD），擁有類似的攔截成功率，但是這些高成本、快速補充有難度的攔截飛彈庫存正快速消耗，因此提供南韓武器製造商，以更快且更便宜替代選項開拓市場的機會。

    阿拉伯聯合大公國2022年率中東之先，採購天弓系統，之後沙烏地阿拉伯、伊拉克也與南韓簽約採購。朝鮮日報報導，日前南韓已在阿聯要求下，同意提前交付數十枚該型飛彈。具潤哲未透露還有哪些國家正與南韓洽談提前交付；南韓國防部拒絕評論此事。

    不過，還不清楚南韓製造商能否滿足當前對天弓系統激增的需求量。LIG Nex1拒絕評論天弓單價和產能。「愛國者」今年產量約650枚，生產商美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，計畫提高愛國者飛彈年產量到2000枚以上，但是預計2030年才能達成。

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