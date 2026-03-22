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    首頁 > 國際

    美媒爆伊朗戰事結束才安排川習會 白宮否認：將有相關宣布

    2026/03/22 16:57 中央社
    上次川習會。（路透檔案照）

    上次川習會。（路透檔案照）

    POLITICO政治新聞網引述知情人士透露，川普政府告訴外國官員及相關人士，在伊朗戰事結束前，不會重排總統川普與中國國家主席習近平的峰會日程。

    一名知悉美中峰會規劃的華府外交人士證實，川普政府已講明「唯有在伊朗戰事最活躍階段結束後，才會安排下一次川習峰會日期」；另一長駐華府、接近政府並聽過白宮相關規劃簡報的人士，也證實這項安排考量。

    但白宮否認POLITICO這篇報導，稱峰會日程安排與伊朗戰事無關。白宮發言人凱利（Anna Kelly）說：「這是假新聞。美國與中國正就重新安排川普總統訪問進行富成效的討論，不久會有相關宣布。」

    川普原計劃3月底訪中並與習近平會晤。但川普16日表示由於「我們正在打仗」，會議將延後「約一個月左右」；19日時他又說將在「約一個半月後」舉行。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）18日告訴媒體，川習會可能要到5月之後。

    李威特說：「總統（川普）5月在國內還有一些事要處理，我相信習主席也非常忙碌，我們會盡快把日期定下來。」

    川普與習近平去年10月於韓國會晤時，在避免貿易戰升級方面取得進展。當時習近平承諾中國將購買美國農產品（如大豆），並取消對關鍵礦產出口的多項限制；川普則報以繼續暫緩對中國商品加徵高關稅。

    曾任美國貿易代表署（USTR）談判代表的卡特勒（Wendy Cutler）認為，即使川普與習近平未再會晤，相關工作仍可持續推進。

    她說：「即便不會面，目前穩定狀態也不至於受損。然而一旦（伊朗）戰事出現變化，不論是預料之中或意料之外，都存在許多可能的爆點，進而威脅到（美中）休兵，相關風險現階段難以完全預估。」

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