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    首頁 > 國際

    中韓關係升溫 海關合作會議時隔10年舉行

    2026/03/22 16:26 中央社
    韓國總統李在明於年初訪問中國後，中韓官方交流逐漸恢復，中斷10年的中韓海關合作會議日前在北京舉行。（路透檔案照）

    韓國總統李在明於年初訪問中國後，中韓官方交流逐漸恢復，中斷10年的中韓海關合作會議日前在北京舉行。（路透檔案照）

    韓國總統李在明於年初訪問中國後，中韓官方交流逐漸恢復。中斷10年的中韓海關合作會議日前在北京舉行。

    中國海關總署官方網站21日晚間發布表示，海關總署署長孫梅君19日會晤到中國參加第20次中韓海關合作會議的韓國關稅廳廳長李明九一行，就落實中韓元首重要共識，深化兩國海關合作，共同促進中韓及亞太區域貿易安全便利進行交流，並簽署3份海關合作文件。

    會見後，海關總署副署長張寶峰與李明九共同主持第20次中韓海關合作會議。韓聯社指出，這是該會議自2016年以後時隔10年舉行。

    據中方發布，此次會議，雙方就加強「智慧海關」合作夥伴關系、深化原產地電子聯網、風險管理、海關統計、知識財產權保護、安全認證優質企業（AEO，中國稱「經認證的經營者」）互認、關際合作以及緝私執法合作等議題深入交換意見，達成廣泛合作共識。

    韓聯社報導，中韓雙方會上簽署3份諒解備忘錄，涉及進一步擴大原產地電子數據交換系統（EODES）的覆蓋範圍；打造體系共用風險管理相關信息；以及仁川海關和青島海關締結友好關系。

    報導說，EODES的適用範圍將從目前的韓中自貿協定進一步擴大到「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），韓中企業今後無需提交紙質文件也可享受關稅優惠。

    據報導，雙方還將韓中智慧財產權邊境保護制度升級為司局級協商機制，商定隨時啟動信息交換管道，防止毒品和菸草等非法物品流入對方境內。

    韓國總統李在明1月初訪問中國，與中國國家主席習近平進行會談。當時李在明表示，這次會談將成為「韓中關係恢復元年」的契機。此前2個月，習近平到韓國慶州參加APEC峰會，也與李在明會面。

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