日媒記者提問遭川普反擊 曹長青批愚蠢：在中國喝假酒太多把腦袋喝壞?

美國總統川普19日與日本首相高市早苗在白宮會談，有一名日媒記者卻提問川普攻打伊朗為何未先通報，遭川普以「偷襲珍珠港」一事反詰。（彭博）

美國總統川普19日與日本首相高市早苗在白宮會談，有一名日媒記者卻提問川普攻打伊朗為何未先通報，遭川普以「偷襲珍珠港」一事反詰。旅美作家曹長青對此批評該記者「極為愚蠢，浪費寶貴的提問機會」，並強調川普提珍珠港，完全是下意識，沒有羞辱的意思。曹長青也質疑，該名記者不是菜鳥，是日本最左的《朝日新聞》的兄弟媒體「朝日電視」的記者千千岩森生，曾派駐中國多年，曹長青酸他「可能是在中國喝假酒太多，把腦袋喝壞了」。

曹長青在臉書發文指出，在高市與川普會談上，一名日本記者竟然問川普，為什麼打伊朗不事先通報日本和歐洲盟國。川普說突襲怎麼能告訴別人，偷襲珍珠港告訴別人了嗎？

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曹長青直言，這個記者極為愚蠢，這麼寶貴的提問機會，有多少重大的問題可以問美國總統，例如二戰後憲法是麥克亞瑟將軍的盟軍主導制定的，現在日本人民要修憲，制定一部自己的憲法，美國是不是贊成？日本要結束「吉田（茂）路線」（安保外包給美國，經濟自理），改為日本自己發展軍事，安保自理，美國是不是支援？曹長青質疑，這是兩個重大問題，竟然沒有一個日本記者提問。看來哪裡的記者都是左派占多數，甚至二手貨成群。

曹長青表示，川普提到珍珠港，是隨機應變的機智，並不是有意羞辱日本。這是川普一貫的幽默風格。就像他見到敘利亞的穆斯林總統（在沙烏地阿拉伯時），他竟問，你有幾個老婆？

曹長青提到，這次看到高市早苗可以聽懂英文，川普馬上誇高市英文很不錯，然後說，「你下次來訪，我就學會日文了。那意思我會用日語跟你會談。也是一種幽默」。

曹長青認為，川普提珍珠港，完全是下意識，沒有羞辱的意思，甚至都不是調侃，只是發洩一點對那個愚蠢記者的不滿。因為誰都會感受到，這叫啥問題呀！難道下次問：你抓委內瑞拉的馬杜羅，怎麼不事先跟日本《朝日新聞》說一聲？

曹長青指出，這個記者不是菜鳥新手，他是日本最左的《朝日新聞》的兄弟媒體「朝日電視」的記者千千岩森生，而且是支局長級別（記者站長），曾派駐中國多年，擔任駐北京的支局長。曹長青質疑，「可能是在中國喝假酒太多，把腦袋喝壞了」。

曹長青表示，這個中國支局長現在出大名了，臭名昭著！全日本都知道了，我們有這麼一個三八、白目的記者。提出這麼愚蠢的問題。引來全球嘲笑。不僅被嘲笑，他還被全球左媒利用，因為那些左派左媒都不願看到美日關係加強，尤其是不願見川普和高市兩個強勢保守派領袖成功會談，所以他們就利用這個愚蠢記者的提問，把對川普和高市的報導，變成這個記者所問、引出的偷襲珍珠港問題，大標題報導，以此來貶低川普，降低高市。

對於有人說，朝日電視可能會解僱這個記者，起碼不重用他，曹長青則強調，「那你可就錯了！朝日可能會獎勵他呢，因為他『立功』了！」曹長青說明，朝日是反美、反日、反高市的極左媒體，是美國CNN和紐約時報的結合體（有朝日新聞報紙，還有朝日電視），這個愚蠢記者把日本踩了一腳，還讓川普顯得不得體，讓中國共產黨高興。這個千千岩森生，可能到中國領賞、喝酒呢。

曹長青在文末也感嘆，知道日本有「朝日」這麼惡劣的媒體，有千千岩森生這樣愚蠢的記者，你就知道，左，把人毒化、弱智到什麼地步。曹長青也稱「左，也是日本的毒瘤」。

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