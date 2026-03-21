返鄉創業賣鐵板牛排 越南移工：沒有台灣沒今天的我

來自越南的阮文心過去曾來台工作，與台灣的緣分不因工作結束而劃下句點，反透過食物搭建台越橋梁。他告訴記者，沒有台灣就沒有今天的他，他在台灣學習、成長許多。（中央社）

牛排、雞排在鐵板上滋滋作響，台味飄香越南北寧，老闆是曾來台12年的阮文心。他在台工作時與傳統鐵板牛排結緣，如今以美食搭建台越橋梁。他告訴中央社：「沒有台灣就沒有今天的我，我在台灣學習很多。」

距離河內一個多小時車程的北寧市，滿街都是中文、韓文招牌，這些店家的主要客群為在當地工作的中國人、韓國人和台灣人。在這，有一間台味十足的「萬國牛排」。

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走進牛排店，老闆娘阮氏柔（Nguyễn Thị Dịu）立刻親切地用中文招呼問道：「要不要來瓶冷泡茶？」店內擺著裝有玉米濃湯的保溫湯鍋，以及裝有紅茶、奶茶的攪拌式冷飲機，令人彷彿置身在台灣巷口的牛排店。

老闆阮文心（Nguyễn Văn Tâm）帶著靦腆笑容從廚房布簾後走了出來。2023年，第一間來自台灣的萬國牛排館在越南開幕。阮文心的故事，是不少越南海外移工的縮影：即使結束台灣的工作，生命也自此和島嶼緊密連結。

2008年，阮文心在高雄擔任廠工。原以為能透過較高的薪資貼補家用，卻遭遇現實打擊。

18日，他用流利中文接受中央社訪問。他坦言，當時在台灣工作，需償還為了來台所花費的6000美元仲介費，每月扣除仲介費用後，到手的薪資僅1萬元出頭，幾乎等於出國做白工，所以他當時也利用週末時間到牛排店兼職洗碗。

沒想到這一洗，便是一輩子的緣分。工廠結束營業後，他從兼職洗碗工成了正式職員。

回想與台灣鐵板牛排的第一次接觸，他表示，剛開始看到台灣人愛的五分熟牛排、半熟雞蛋不習慣也不敢吃。

老闆發現他只吃麵，就換成雞腿給他。後來在同事推薦下嘗試覺得驚為天人，「我之後吃一份都不夠，吃都不會膩」，阮文心笑著說。台式牛排搭配的玉米濃湯也讓他發現新大陸，欲罷不能。

2020年，阮文心回到越南，不幸遇到Covid-19疫情爆發，他即便在工地當組長也賺不到多少錢。他本來還想重拾移工身份，離鄉赴海外工作。

已成為好友的萬國牛排老闆卻在電話中建議：如今越南快速發展，何不留在家鄉開牛排館？

他告訴記者，老闆甚至願意提供啟動資金，賠錢算他的，有賺就是阮文心的。「他真的對我們很好。之前打工，台灣或越南工讀生，他都沒有分的」。

就這樣，他用美食搭建台越橋梁，「越南跟台灣（關係）越來越好，越南現在發展比較好，也很快。台灣來北寧投資的很多，開了很多工廠」，而這也是他選擇落腳北寧的原因。

在訪談中，老闆阮文心不斷重複對幾位老闆及台灣的感恩之情。他表示：「沒有台灣就沒有今天的我。我在台灣學習很多、發展很多。我覺得台灣人很溫柔，對我們很好，幫忙我很多」。

在日本大廠工作的台灣人Jason已在越南8年，每個月會來牛排店光顧2、3次，這天他帶著日本和新加坡同事來此用餐。

他告訴中央社，「味道跟台灣相差不遠、口感也相當好，我相信很多台灣人都會選擇來這吃牛排。在這能吃到這個（牛排），燃起我們對台灣口味的回憶。我住河內，河內也沒有這樣的牛排館，北寧有這樣的店對我來說相當好，剛好可以把台灣口味推廣出去，讓更多越南人知道這樣的口味」。

越南民眾英書（Thư）和家人一起來用餐。她表示，是台灣朋友介紹她來的。「來吃之後覺得很合口味，也讓我更想去台灣吃更多好吃的東西，因為聽說台灣有很多美食，而且感覺這種口味完全適合越南人，所以我已經來這很多次了」。

目前越南萬國牛排已開設第二家。他說，老闆沒有收加盟費，除主要材料從台灣進口外，只要求他們唯一準則—乾淨衛生。

方文陽（Phạm Văn Dương）就是河內以南河南店的負責人。他告訴記者，在越南，像這樣的餐廳很少見。「我覺得如果在這裡開的話，應該會有很多從台灣來這工作的人，所以應該會賣得很好，我也很喜歡吃這道菜」。

「我覺得我們會努力做得更好，把台灣食物介紹給更多越南人認識，因為台灣菜也很好吃」。

也曾在台灣工作過的方文陽想念台灣，他說：「台灣很漂亮。那邊的生活很輕鬆，也很好適應。我們去那邊主要是去工作賺錢，工作也很適合越南人去做，生活也很適合越南人。總的來說，比起其他國家，我很喜歡台灣。」

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