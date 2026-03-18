1夜斬首伊朗2高層！以色列曝「特殊追蹤能力」和決策關鍵

圖為伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼2020年在敘利亞出席會議。（路透資料照）

德黑蘭昨（17）日證實，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃，這是繼最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）等高層喪命以來，層級最高的一場刺殺行動。以色列國防人士透露，有賴「特殊情報能力」，加上以色列國防軍（IDF）參謀總長薩米（Eyal Zamir）迅速拍板，最終完成這項任務。

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，在2月28日以色列成功刺殺哈米尼後，拉里賈尼即被列為以方首要清除目標。國防消息人士指出，以色列動用了龐大情報與作戰資源，全力追蹤他的行蹤，然而，拉里賈尼並不容易被找到，其具備豐富反追蹤經驗，並採取多項嚴密防範措施，使定位難度大幅提升。

拉里賈尼在過去2週內頻繁轉移藏身據點，避免被以色列定位。消息人士分析，拉里賈尼這些高度警戒行動，反映出仍存活的伊朗高層領導人對遭鎖定與獵殺的強烈危機感。

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消息人士表示，透過「特殊情報能力」成功追蹤拉里賈尼，加上以色列國防軍參謀總長薩米與政治決策層迅速拍板，最終促成行動執行。據指出，情報單位即時將資訊上報決策高層，並迅速下令空軍戰機執行一項距離約1600公里之外的關鍵打擊任務，成為此次行動成功的關鍵。

行動當晚，拉里賈尼與隸屬伊朗革命衛隊的強硬派準軍事部隊「巴斯杰」（Basij）多名高層分別在不同地點遭到擊斃，顯示整體作戰節奏緊湊且高度協同。

以色列國防部長卡茲17日宣布，確認拉里賈尼以及「巴斯杰」指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani），均已在16日晚間精準軍事打擊中遭到擊斃。

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