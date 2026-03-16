拒絕川普派艦護航要求！高市早苗定調：日本急釋戰備儲油救市

面對美國要求出兵護航的壓力，日本首相高市早苗16日表態拒絕。為確保國內高達95%仰賴中東的能源供應，日本已同步啟動釋放戰備儲油計畫。（彭博資料照）

面對美國總統川普要求盟友派艦護航荷姆茲海峽的呼籲，日本首相高市早苗16日表態，目前無計畫派遣軍艦前往中東；此外為緩解油價飆升衝擊，高度依賴中東能源的日本政府同日宣布，正式啟動釋放戰備儲油計畫。

《路透》報導指出，高市早苗16日在國會備詢時表示，日本尚未就是否派遣護衛艦做出任何決定，將持續探討在法律框架內能獨立採取的行動。軍事分析指出，受和平憲法限制，日本若要在海外執行作戰任務將面臨極高法律門檻。高市早苗預計本週前往華府與川普會面，就中東衝突尋求降溫解方。

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《法新社》）報導指出，日本高達95%的原油進口依賴中東地區。為穩定國內能源供應，內閣官房長官木原稔16日宣布，將率先釋放相當於15天國內消費量的民間石油儲備。日本目前擁有超過4億桶、相當於254天的龐大戰備儲油，名列全球前茅。

經濟產業大臣赤澤亮正表示，民間儲油將優先於國家儲備釋放。國際能源總署（IEA）日前已達成協議，全球將釋放總計2.717億桶由政府管理的石油庫存，以緩解中東戰火引發的價格飆漲。IEA聲明指出，亞洲與大洋洲成員國將率先執行釋放計畫，美洲與歐洲則預計於3月底跟進。

高市早苗預計本週將前往華府與川普進行會談。她向國會議員表示，希望基於日本的立場與觀點，就推動中東局勢儘早降溫進行實質討論。。

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