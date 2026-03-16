美國猶太會堂攻擊嫌犯身世曝！ 哥哥是真主黨指揮官、死於以軍空襲

美國密西根州底特律近郊一座猶太會堂12日遭到黎巴嫩裔男子加札利駕車衝撞，加札利最後自戕身亡。以色列國防軍15日指出，加札利當時喪命的兄弟，是真主黨指揮官，曾主導對以色列平民的攻擊行動。（法新社）

美國密西根州底特律近郊一座猶太會堂12日發生攻擊事件，一名出生於黎巴嫩的男子加札利（Ayman Mohammad Ghazali）駕車衝撞教堂並開槍，最後自戕身亡。黎巴嫩官員證實，加札利的兄弟、姪子姪女命喪以色列空襲，疑似與其犯案動機有關。以色列國防軍（IDF）15日則指出，加札利當時喪命的兄弟，是真主黨（Hezbollah）指揮官，曾主導對以色列平民的攻擊行動。

綜合外媒報導，以軍指出，加札利的哥哥易卜拉欣・穆罕默德・加扎利（Ibrahim Muhammad Ghazali）是真主黨指揮官，負責管理真主黨某部隊，過去該部隊曾對以色列平民發射數百枚火箭彈，而易卜拉欣・穆罕默德・加扎利在上週以軍的一次空襲中身亡，他的兩個孩子也在空襲中死亡。

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針對嫌犯加扎利家屬與真主黨的關係，負責調查猶太教堂襲擊事件的聯邦調查局底特律辦事處拒絕發表評論：「出於對正在進行的調查行動的尊重，我們會避免對調查實質內容發表評論。」

加札利12日下午駕車衝撞底特律郊區的以色列聖殿猶太教堂（Temple Israel），並從擋風玻璃向外開槍，與武裝保全人員交火。當時教堂內共有140名兒童、教師與工作人員，所幸無人受傷。

美國聯邦調查局（FBI）13在記者會表示，加札利在車輛卡住且引擎起火後，最終開槍自盡身亡，警方在車內發現大量商業級煙火及多桶疑似汽油的液體。FBI表示，此事件是針對猶太社群的暴力攻擊，目前仍未定調為恐怖攻擊。

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