中籍女子在泰國參加泳池趴失蹤 竟是被同胞棄屍到200公里外

中國34歲季姓女子，在泰國參加泳池趴後昏迷，被同樣來自中國的男子開車載走遺棄，等到路人發現時已成腐爛遺體。（圖擷自微博）

中國人專害中國人！中籍34歲季姓女子，2月21日在泰國春武里府芭達雅某處別墅參加泳池趴，現場有許多中國男子，季女在開趴期間不知為何失去意識後，竟被同胞載到200多公里外的水溝棄置，同月25日由路人發現時已成腐爛遺體，這起案件直到現在才傳回中國，引發各界議論。

從中國微博目前熱搜的消息可以看到，季女是在去年12月9日入境泰國，並且接下「娛樂陪同工作」，從警方後來調閱的別墅監視器可以看到，季女在泳池趴昏迷後，由1名中國男子拖上BMW載走，道路監視器則顯示BMW從春武里府一路開往叻丕府。

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2月25日，叻丕府邦帕縣民眾報案，指稱在椰子園水溝發現1具女性遺體。警方到場後發現死者上身赤裸，下身則穿著白色短褲，臉朝下漂浮在水溝裡，推估已死亡4、5天左右。

當局後續透過身分比對，證實就是在泳池趴失蹤的季女，至於死亡原因還有待後續釐清，目前已確認將她載走遺棄的中國男子身分，警方正展開追捕。

季姓女子的張姓丈夫表示，他認為妻子應該不是自然死亡，希望泰國警方能夠徹查案件真相。中國網友們看到消息後議論紛紛，不少人直說「娛樂陪同工作」其實就是賣淫或伴遊，並且感歎出國時真的要小心同胞。

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