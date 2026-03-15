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    首頁 > 國際

    悲劇！美14歲少年不滿偷平板被罵 竟開槍射殺母親

    2026/03/15 14:12 即時新聞／綜合報導
    美國懷俄明州拉勒米郡14歲少年，因偷竊平板和母親爆發爭吵，竟持槍射殺母親。拉勒米郡警車示意圖。（圖擷自Laramie County Sheriff's Office臉書）

    美國懷俄明州拉勒米郡14歲少年，因偷竊平板和母親爆發爭吵，竟持槍射殺母親。拉勒米郡警車示意圖。（圖擷自Laramie County Sheriff's Office臉書）

    人倫悲劇！美國懷俄明州拉勒米郡夏安（Cheyenne）14歲少年萊昂（Havoc Leone），偷走平板後被41歲母親麥金托什（Theresa McIntosh）責罵，本月7日竟在家中持槍射殺媽媽，目前已落網並將被視為成年人受審。

    《紐約郵報》報導，事發當天上午11時30分許，麥金托什要求兒子把偷來平板上自行設置的密碼交出來，萊昂不滿地將寫有密碼的筆記本丟在房間地板上，然後轉身拿出他藏在房間內的槍械，對著低頭撿起筆記本的母親頭部開槍。

    萊昂的父親當時正在地下室打電玩，由於戴著降噪耳機，因此聽到槍聲時以為是氣球破掉的聲音而已。父親在大約過了1小時左右走了上來，這才發現妻子頭部中彈倒地不起，萊昂則謊稱他不知道發生了什麼事，可能是槍枝走火了。

    急救人員獲報到場後，連忙將麥金托什送往醫院搶救，最終仍傷重不治。警方展開調查時，一度認為麥金托什是想不開輕生，但後續察覺其傷勢和自行所造成的槍傷不同，這才懷疑到了萊昂身上。

    萊昂在法庭上表示，他和母親大吵一架後，從母親的車內偷走了手槍，法官裁定其保釋金為50萬美元（約新台幣1610萬元）。萊昂父親得知愛妻是被兒子殺害後相當崩潰，直說他無法去思考這件事情。

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