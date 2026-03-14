美軍增派2500陸戰隊員赴中東 兩棲突擊艦經台灣附近

一名美國官員告訴美聯社，來自第31陸戰隊遠征支隊（31st Marine Expeditionary Unit）的人員以及「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦已被下令前往中東。（路透資料照）

美方官員今天表示，美軍已下令2500名陸戰隊員與一艘兩棲突擊艦增援中東，這是美伊開戰近兩週以來最大規模的兵力部署；這艘突擊艦近日被發現經台灣附近海域，正前往阿拉伯海。

儘管美國與以色列的戰機持續猛烈轟炸伊朗各地的軍事及其他目標，伊朗仍繼續對以色列及鄰近的波斯灣國家發動大規模飛彈和無人機攻擊，並已實質上關閉了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。全球1/5的貿易石油行經此處。

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一名因討論敏感軍事計畫而要求匿名的美國官員告訴美聯社，來自第31陸戰隊遠征支隊（31st Marine Expeditionary Unit）的人員以及「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦已被下令前往中東。

陸戰隊遠征支隊能夠執行兩棲登陸任務，但他們也專精於加強使館安全、撤離平民及救災。美聯社報導強調，此次部署不一定代表地面行動即將或將會發生。

「華爾街日報」率先報導這次新的陸戰隊部署行動。

根據軍方發布的影像，第31陸戰隊遠征支隊以及搭載陸戰隊員的的黎波里號和其他兩棲突擊艦，駐紮於日本，並已在太平洋上活動數日。

的黎波里號曾被商用衛星發現在台灣附近獨自航行，距離伊朗外海尚有一週以上的航程。

本週稍早，美國海軍有12艘船艦在阿拉伯海（Arabian Sea）執行任務，包括航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）和8艘驅逐艦。如果的黎波里號加入這個艦隊，將成為該地區僅次於林肯號的第二大艦艇。

雖然目前尚不清楚美國在中東地區的地面部隊總數，但光是中東地區最大的基地之一烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base），通常就駐紮著約8000名美軍。（編譯：李佩珊）1150314

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