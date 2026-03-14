對比川普擦鞋60年、習近平被伺候 作家點出美中巨大差異

中國國家主席習近平和其夫人彭麗媛。（網路截圖）

美國總統川普預定3月底飛往中國進行訪問，將在貿易、美中關係和台灣等議題方面與中國國家主席習近平過招。海外中文網站《萬維讀者網》專欄作家「若愚」13日發表評論，從川普60年來都自己擦鞋，以及習近平事事被人伺候，所凸顯的美中政治制度差異。

文章寫道，有時候，權力的真實樣子，不在宏大的演講裡，而在一雙鞋上。今年3月8日，一則只有一句話的帖子，在社群平台X上突然爆紅。發文者是一名美國母親馬克斯韋爾（Michelle Maxwell），她寫道：「川普自己擦鞋已經超過60年了。真正的男人，懂得照顧好自己。」

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短短1句話，瞬間引發巨大討論。很多人一開始只是好奇，1個億萬富翁、現任美國總統，真的還自己擦皮鞋？但很快，一組更具衝擊力的對比畫面被網友翻了出來。在各種公開場合中，人們看到另一位世界級政治人物習近平，身邊總有工作人員忙碌地遞水杯、遞眼鏡盒，甚至彎腰繫鞋帶。

於是，一個極具諷刺意味的畫面出現了：一邊，是自己擦鞋的總統；一邊，是被人伺候的領袖。當這兩組畫面並排在一起時，網路瞬間炸鍋。

馬克斯韋爾透露，川普從少年時代就養成一個習慣：每天早上都自己擦皮鞋。從1950年代，到2026年。這個習慣已經持續了整整60幾年。即使後來成為億萬富翁，即使當上美國總統，這件事也沒有改變。白宮工作人員曾提出可以幫忙。他的回答都是：不。

在川普看來，一個男人連鞋都不自己擦，就失去了最基本的自理能力。這件事沒有政治意義，也沒有媒體鏡頭，但正因為如此，反而顯得格外真實。79歲的川普依然在集會上跳舞、演講、與對手辯論。在支持者眼中，這種精力背後，是一種簡單而頑固的生活哲學：再大的權力，也不能失去獨立。

而另一邊，人們看到的是完全不同的畫面。 2025年11月在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會，習近平剛落座，工作人員立刻遞上「三件組」：保溫杯、手巾、眼鏡盒。桌上其實已經擺著官方水杯，但工作人員還是遞上專用杯，眼鏡盒也要專人遞到手中。整個過程顯得熟練而緊張。

更重要的是，這樣的畫面並不是一次偶然。在許多公開活動中，人們反覆看到類似場景：有人遞水杯，有人遞文件，有人擺椅子，甚至有人彎腰繫鞋帶。久而久之，這些細節在外界眼中形成一種強烈印象：在這個權力高度集中的體系中，領袖似乎已經被一種近乎宮廷化的服務所包圍。

為什麼會出現這種差距？很多人把這件事理解為個人習慣。但事實上，它更像是一種制度文化的差異。在美國政治傳統中，領導人往往努力維持1種形象：一般人。他們自己拿咖啡、自己開車、自己整理衣服。這種形象當然也帶有表演成分。但它背後體現的是一種文化訊號：權力不應該讓人脫離普通生活。

而在權力高度集中的政治體系裡，情況往往恰恰相反。權力越集中，儀式越複雜，領袖周圍的服務也越精細。有人遞水，有人開門，有人鋪路。時間久了，這些細節變成了一種政治表演。每一個動作都在傳遞同一個訊息：他是中心。

表面上，這只是一個生活細節。但很多時候，政治文化恰恰藏在這些細節裡。在民主政治中，領導人往往要努力表現得像普通人，因為他們需要選票。而在權力高度集中的體制裡，領袖往往被塑造成一種「不可接近」的存在。因為距離本身，就是權威的一部分。於是，一雙鞋，突然變成了一面鏡子，照出了兩種完全不同的權力邏輯。

在這場討論中，網路留下了一句極具傳播力的話：真正的男人，自己擦鞋；虛假的威嚴，等別人伺候。這句話之所以廣泛傳播，並不是因為鞋，而是因為它碰到了一個更深的問題：當權力越來越大，人會不會越來越失去自理能力？

文章結論指出，歷史上很多權力人物，最終並不是被敵人擊敗，而是被權力本身包圍，從有人替他開門開始到有人替他遞水，再到有人替他決定一切，最後，他甚至連自己的鞋都不再需要碰。那一刻，權力看起來很大。但人，卻可能已經變得很小。

美國總統川普每天早上自己擦皮鞋。（擷取自Michelle Maxwell的X平台）

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