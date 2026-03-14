鎖定伊朗最高領袖等人！ 美國懸賞逾3億尋高層情報

美國政府提供最高1000萬美元（約新台幣3.1億元）懸賞金，徵求有關伊朗多名高階軍事與情報官員的資訊，包括新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。（圖取自美國國務院懸賞網站）

美國政府提供最高1000萬美元（約新台幣3.1億元）懸賞金，徵求有關伊朗多名高階軍事與情報官員的資訊，包括新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。美國國務院表示，提供線索者除可能獲得獎金，也可能獲協助搬遷安置。

《路透》報導，根據美國國務院網站，這項懸賞計畫鎖定10名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的官員。該部隊成立於1979年伊朗伊斯蘭革命後，對最高領袖效忠，主要任務是保護什葉派神權體制。

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哈米尼（Ali Khamenei）在2月28日美以空襲中喪生後，穆吉塔巴近期接任成為伊朗最高領袖。據信他在空襲中受傷，上任至今未公開露面，不過他在週四發布了上任後的第一份聲明。

除了最高領袖外，美國也尋求數名伊朗官員的相關資訊，包括伊朗安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）、情報部長哈提布（Esmail Khatib）、內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni），以及哈米尼辦公室的2名官員。網站還列出4名官員，包括伊斯蘭革命衛隊指揮官與國防委員會秘書，但並未公布他們的姓名或照片。

美國國務院表示，「這些人指揮並領導革命衛隊各個部門，而革命衛隊負責策劃、組織並執行全球各地的恐怖活動。」懸賞網站也在社群平台X呼籲民眾提供線索，並表示提供情報者可能有資格獲得獎金，甚至可獲協助搬遷安置。

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