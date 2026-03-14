為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    鎖定伊朗最高領袖等人！ 美國懸賞逾3億尋高層情報

    2026/03/14 08:03 即時新聞／綜合報導
    美國政府提供最高1000萬美元（約新台幣3.1億元）懸賞金，徵求有關伊朗多名高階軍事與情報官員的資訊，包括新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。（圖取自美國國務院懸賞網站）

    美國政府提供最高1000萬美元（約新台幣3.1億元）懸賞金，徵求有關伊朗多名高階軍事與情報官員的資訊，包括新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。（圖取自美國國務院懸賞網站）

    美國政府提供最高1000萬美元（約新台幣3.1億元）懸賞金，徵求有關伊朗多名高階軍事與情報官員的資訊，包括新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。美國國務院表示，提供線索者除可能獲得獎金，也可能獲協助搬遷安置。

    《路透》報導，根據美國國務院網站，這項懸賞計畫鎖定10名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的官員。該部隊成立於1979年伊朗伊斯蘭革命後，對最高領袖效忠，主要任務是保護什葉派神權體制。

    哈米尼（Ali Khamenei）在2月28日美以空襲中喪生後，穆吉塔巴近期接任成為伊朗最高領袖。據信他在空襲中受傷，上任至今未公開露面，不過他在週四發布了上任後的第一份聲明。

    除了最高領袖外，美國也尋求數名伊朗官員的相關資訊，包括伊朗安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）、情報部長哈提布（Esmail Khatib）、內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni），以及哈米尼辦公室的2名官員。網站還列出4名官員，包括伊斯蘭革命衛隊指揮官與國防委員會秘書，但並未公布他們的姓名或照片。

    美國國務院表示，「這些人指揮並領導革命衛隊各個部門，而革命衛隊負責策劃、組織並執行全球各地的恐怖活動。」懸賞網站也在社群平台X呼籲民眾提供線索，並表示提供情報者可能有資格獲得獎金，甚至可獲協助搬遷安置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播