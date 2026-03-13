拚進度！ 日本眾院通過2026年度總預算

日本眾議院。（記者林翠儀攝）

日本高市政府為達成在本會計年度內完成預算審查的目標，今晚在眾議院院會動用表決通過2026年度政府總預算案，預定下週送交參議院審議，由於在野黨反彈，再加上執政黨在參院並未過半，預算案在年度內審議完成的前景仍不明朗。

此次預算案的一般會計總額達到122.3兆日圓，創歷史新高，比前一年度的原始預算增加7.1兆日圓。

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今年一般國會開議後，因為高市宣布解散進行眾院大選，導致年度總預算的審查延後了約1個月左右，日本會計年度從4月1日開始，審議約從1月底開始，但今年從2月底開始，難以在3月31日前完成預算審查程序。

但日本首相高市早苗希望盡快審完，以免讓國民生活受到影響，她也請求在野黨配合，但中道改革聯盟代表小川淳也認為，如此強硬的國會運作是不正常的，也關係到國會的尊嚴。

不過，在野黨在預算審議過程中，並非針對預算內容進行討論，而是根據周刊報導的「政治八卦」發揮，例如追究高市送給全黨眾議員當選賀禮、統一教會相關話題，甚至連內閣閣員前往東京巨蛋觀看WBC棒球賽都被抓出來點名。

預算審查期間，包括首相和所有內閣閣員均必須在國會中就定位備詢，高市預定下週進行上任後首次訪美，並將與美國總統川普舉行峰會，在如此重要的外交行程前，儘早完成眾院審查，她也較能安心進行訪美準備。事實上，12日在預算委員會備詢7個小時後，高市一度因身體不適，無法從座椅起身，可見其疲累程度。

朝野雙方在13日的參議院預算委員會理事懇談會上，同意於16日開始進入實質審議。首相出席的基本質詢將於16日與17日舉行。由於日本國會有眾院優位制，依照制度規定，預算案自送交參議院起滿30天，即4月11日將自動成立，但政府希望能在本會計年度內完成，若遭參院的在野黨杯葛，審議的前景仍不明朗。

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