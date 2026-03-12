避免害到美軍、盟邦 2大商業衛星公司限制取用中東影像

Vantor公司拍攝的伊朗阿巴斯港遭空襲後情況。（路透）

在美國、以色列對伊朗的戰爭持續之際，已有兩家主要商業衛星影像服務公司，限制中東地區影像的取用，凸顯商業衛星影像資訊，具有戰場情報的敏感性。

《華盛頓郵報》11日報導，與聯邦政府簽有合約的兩家美國主要衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）和Vantor（前名MAXAR Intelligence），已限制中東地區衛星影像的取用。這兩家公司都強調，這些限制並非受政府指示所為。五角大廈拒絕評論。

地理空間情報商Vantor證實，已對取用「部分中東地區」的衛星影像實施管制措施。該公司發言人麥克斯特（Tomi Maxted）說，「在地緣政治衝突期間，Vantor可能加強取用管控，以防敏感地理空間情報被不當使用，並且協助保護聯盟部隊和平民」。這些措施可能包括限制哪些客戶可委託拍攝美國、北約和其他盟邦夥伴部隊正在行動，以及正遭敵方打擊區域的新影像，或者購買歷史影像資料。

本週稍早，目前在地球軌道運作衛星超過200枚的行星實驗室，也已祭出限制措施，該公司發言人說，本週已通知受影響客戶，公司決定採取額外措施，確保其影像資料不會被敵對軍事行動所用，鎖定盟國與北大西洋公約組織（NATO）人員或平民，擴大限制範圍除了波斯灣國家和既有衝突區，也包括「伊朗全境和鄰近的盟邦基地」，這些區域的新拍攝衛星影像延後發布時間，從原本的延後4天，延長到兩週，也就是拍攝後兩週才開放客戶取用。

商業衛星影像已成為報導戰爭的重要資料來源，伊朗戰爭爆發以來，包括華郵在內，多家新聞媒體引用行星實驗室和Vantor的衛星影像，報導打擊造成的損害情況。Vantor表示，提供給媒體的影像不會延後發布，但是絕不會提供與美軍、北約或盟國部隊部署有關的影像。

