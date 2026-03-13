為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    毛！大馬潛水教練赴中旅遊出意外被判腦死 器捐讓5中國人重生

    2026/03/13 00:42 即時新聞／綜合報導
    熱愛運動的大馬潛水教練到中國旅遊發生意外，被判定腦死，器捐給5個人。示意圖。（情境照）

    一名馬來西亞青年近日到中國福建旅遊發生意外被判定腦死，器官捐贈幫助5名中國人「重生」，相關新聞在台網和牆外反共圈掀起熱烈討論。

    綜合港、馬媒體報導，現年34歲的大馬華裔潛水教練郭迦雋熱愛攀岩和戶外運動，身體相當健康，但今年2月底到福建旅遊期間遭遇意外事故，送醫搶救後仍因傷勢過重，被院方判定腦死亡。家屬得知噩耗後，趕到福州見他最後一面。

    相關報導指稱，郭迦雋生前就曾跟家人聊到，如果哪天意外離開人世，不希望進行沒有意義的搶救，如果能夠幫助他人，就把器官捐出去，家人決定尊重他的心願，在福州市紅十字會器官捐贈協調員的幫助下，了解中國器捐法律程序，在同意書上簽字。本月6日，福州醫療團隊成功獲取郭迦雋的肝臟、腎臟及角膜組織，幫助3名患者延續生命、讓2名失明人士重見光明。

    這起事件意外在台網和牆外反共圈掀起熱議，原因是過去牆內有太多被判定腦死後器捐的可疑案例，這次又是首例涉及外籍人士的器捐案，有太多疑點讓人無法理解，「那麼剛好意外發生，剛好同意器捐給中國……正常不是都想趕快運回國，為什麼捐給異國人？」、「去中國旅遊，在中國出了意外，不幸腦死，然後進行了器捐……一切就是發生的如此自然」、「怎麼死都是腦死，其他器官都不會傷到，剛好都有被捐贈者在同一家醫院，主治醫師也剛好都在醫院……」、「大概找了一下新聞，全部都在寫捐器官後幫助他人很偉大，但是，都沒寫到底發生什麼意外會腦死，越想越毛」。

